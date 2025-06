Idén nyáron rendkívüli hőség és szárazság várható Magyarországon. A hőség nappal lesz a legelviselhetetlenebb, a nappali hőmérséklet 27–29 °C körül alakul, éjszaka pedig 16–18 °C-ra hűl le a levegő - írja a Köpönyeg.

Óriási hőség várható - Fotó: Szabó Gábor/Origo / Szabó Gábor/Origo

A napok legalább 70%-a a legforróbb harmadba esik az elmúlt évtizedek átlagaihoz képest.

Budapesten mindössze 3–8 csapadékos napra lehet számítani, így a nyár döntően száraz és napos lesz,

napi átlagosan 9–11 órányi napsütéssel. Ez ideális ugyan a szabadtéri programokhoz, de fokozza a hőérzetet és növeli az egészségügyi, környezeti és gazdasági kockázatokat is.

Mi váltja ki az extrém hőséget?

Az extrém hőség oka elsősorban a magasnyomású légköri képződmények tartós fennállása, amelyek megakadályozzák a hűvösebb légtömegek beáramlását, ezáltal száraz, forró időjárást idéznek elő. Emellett extrém hőséget idézhet elő a globális klímaváltozás, ami miatt a hőhullámok gyakoribbá és intenzívebbé válnak, különösen Közép-Európában és Magyarországon, ahol a nyarak egyre inkább hasonlítanak a mediterrán vagy akár észak-afrikai éghajlathoz.

Milyen hatással lesz ránk a hőség?

A legnagyobb hőség különösen a városokban várható, ahol a hőszigethatás miatt akár 3–5 °C-kal is melegebb lehet. A hőség egészségügyi kockázatokat jelent, például dehidratációt, UV-sugárzást és alvászavarokat, miközben nő a tűz- és aszálykockázat is. A mezőgazdaságot és az energiahálózatot is megterheli a tartós szárazság. Tudatos felkészüléssel – árnyékkereséssel, vízpótlással és napvédelemmel – biztonságos és élvezetes is lehet a nyár.

Már hétvégén is kánikula lesz

Pénteken már 29-30 fok közé melegszik a levegő, ami szombaton és vasárnap csak fokozódik, akár 33 fok is várható. Strandidő valószínű sok napsütéssel. Alig lesz felhő az égen, zavartalan napsütés ígérkezik.