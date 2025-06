Új korszak kezdődhet a magyar tudományos életben

Megszólalt a HUN-REN elnöke a kutatóhálózat jövőjéről, miután az ELTE hivatalos javaslatot tett négy bölcsész- és humántudományi kutatóközpont átvételére. Gulyás Balázs szerint a felvetés nem gyengítené, hanem megerősítené a kutatóintézeti struktúrát – szerinte az ELTE-vel való együttműködés valódi „win-win” helyzetet eredményezhet a hazai tudományos élet számára.

Az elmúlt napokban jelentős figyelmet kapott az ELTE és a HUN-REN együttműködési terve.

Az elmúlt napokban jelentős figyelmet kapott az ELTE és a HUN-REN együttműködési terve, amely négy kutatóközpont – és az alájuk tartozó húsz kutatóintézet – integrálását célozza. Gulyás Balázs a HUN-REN hivatalos felületén adott interjúban osztotta meg álláspontját, megerősítve: az átszervezés során a kutatóközpontok nem szűnnének meg vagy olvadnának be, hanem jogilag és szervezetileg is önálló egységként működnének tovább az ELTE részeként, közvetlenül a rektor irányítása alatt.

Emelkedik a HUN-REN támogatása

A háttérben zajló folyamatokról kiderült: a HUN-REN nemzetközi átvilágítása 2024 januárjában kezdődött meg, több mint 100 szakértő részvételével. A felmérés eredményeire alapozva született meg a szervezet új működési modellje, amelyet a kormány is támogatott. Ennek nyomán fogadták el az új HUN-REN törvényt, amely nemcsak rugalmasabb működési keretet biztosít, de három éven belül a duplájára, évi 100 milliárd forintra emeli a hálózat költségvetési támogatását.

A mostani javaslat Gulyás Balázs szerint nem rontana ezen a helyzeten, sőt: Darázs Lénárd, az ELTE új rektora stratégiai célként tekint a HUN-REN-nel való együttműködésre. A HUN-REN elnöke megerősítette, hogy az ELTE garanciát vállalt a kutatóközpontok intakt egyben tartására, működési autonómiájuk megőrzésére, sőt: az önálló gazdálkodás, pályázati jogosultság és munkáltatói jogkörök is változatlanok maradnának. Az ELTE emellett biztosítékot kapott arra is, hogy a szükséges pénzügyi és infrastrukturális forrásokat az állam és a HUN-REN továbbra is biztosítja.