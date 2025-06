Kiderült, folytatódik-e a Hunyadi!

Többek között Kádár L. Gellért, a nagy sikerű Hunyadi-sorozat főszereplője is ellátogatott a XVII. Tatai Patara fesztiválra, így találkozhatott a rajongóval is. A várnál „Hunyadi János” kulisszatitkokat is elárult a forgatásokról, valamint azt, hogy a lovaglás a forgatás alatt nőtt a szívéhez.

Vágólapra másolva!

A KEMMA közölte, hogy a közönségtalálkozón jelen volt Rujder Vivien, aki Szilágyi Erzsébetet formálta meg a sorozatban, valamint Bán Mór, a Hunyadi-regények írója és Hazai Cecília, a sorozat producere is. A Hunyadi főszereplői: Kádár L. Gellért és Rujder Vivien, akik Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet szerepében láthatók

Fotó: Hunyadi-produkció Utóbbi megkérdezte a jelenlévő rajongóktól, hogy szeretnének-e újabb évadot a sorozatból, amelyre hatalmas, egyöntetű igen volt a válasz. Erre Rujder Vivien és Hazai Cecília nevetve megjegyezték: ha valóban elkészül a második évad, azt egyértelműen a Tatai Patarának köszönhetjük. Emellett a találkozón a szereplők és a stábtagok meséltek a forgatás élményeiről, a sorozat fogadtatásáról, és jövőbeni terveikről. Alap megírta, hogy váratlanul egy kisgyermek azt is megkérdezte, hogy amennyiben Hunyadi a végén meghalt, akkor hogyan lesz második évad? Hazai Cecília így válaszolt: természetesen az új évad Mátyás királyról szólna, Hunyadi János fiáról – aki történetesen nagyon sok időt töltött Tatán. – írta meg a lap. Ezzel pedig az is világossá vált, hogy ha valóban lesz folytatás, akkor biztosan Tatán is fognak forgatni. Végezetül Kádár L. Gellért megjegyezte, hogy akár még ő is visszatérhet képernyőre Hunyadi János szerepében.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!