Kánikulai hétvége: 33 foknál is melegebb lehet

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Péntek

A napsütés dominál, alig lesz felhő az égen. A délutáni órákban 23 és 30 fok közötti maximumokkal számolhatunk, az északkeleti területeken lehet kissé hűvösebb. Az északkeleti szél helyenként megerősödhet.



Szombat

Igen kellemes, verőfényes, derült idő várható, csak elszórtan fordulhat elő némi felhőzet, csapadék nélkül. Az északkeleti szél főként a keleti országrészben élénkülhet meg. A hőmérséklet 25 és 30 fok között ingadozik.



Vasárnap

Továbbra is napfényes, kifejezetten meleg idő lesz, a hőmérséklet akár a 32-33 fokot is elérheti. A légmozgás gyenge marad, ideális feltételeket biztosítva ezen a napon is a szabadtéri programokhoz.



Hétfő

Északnyugat felől érkező gyenge hidegfront hatására megerősödhet a szél, valamint elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére marad a kellemes, 25-30 fok közötti nyári hőmérséklet.



Kedd

Változóan gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Leginkább a délutáni órákban alakulhatnak ki helyenként záporok, zivatarok. Az északi irányú szél többfelé élénk lesz, időnként erősebb lökések is előfordulhatnak. Marad a 25-30 fok.