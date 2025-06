Már látszik, milyen időjárással tervezhet a pünkösdi hétvégére

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Kedd

A gomolyfelhőkből főként északon, északkeleten alakulhatnak ki nagyobb számban záporok, zivatarok. Délebbre kevesebb helyen várható csapadék, és több napsütésre is számíthatunk. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A délutáni órákban jellemzően 26 és 33 fok közötti hőmérséklet valószínű.



Szerda

Ragyogóan napos időre számíthatunk, csak kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja a napsütést. Napközben legfeljebb elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. A délnyugati, déli szél sokfelé megerősödik. A hajnali órákban 14 és 21, délután pedig 29 és 34 fok közötti kánikula valószínű.



Csütörtök

Igazi strandidőre van kilátás: a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk. A nap nagy részében száraz marad az idő, csupán északnyugaton, északon fordulhat elő helyenként egy-egy zápor vagy zivatar. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödik. A hajnali 15–22 fokos enyhe idő után délutánra 29 és 35 fok közé melegszik a levegő – ideális a vízparti kikapcsolódáshoz.



Péntek

Derült, száraz idő ígérkezik, legfeljebb néhol jelenhet meg kevés fátyol- vagy gomolyfelhő, de csapadék sehol sem valószínű. A délnyugati, nyugati irányú légmozgás többfelé élénk lesz, helyenként erősebb széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22, a legmagasabb 29 és 35 fok között alakul – igazi nyári melegre készülhetünk.



Szombat

Igazi nyári időre készülhetünk: a sok napsütést csak kevés fátyol- vagy gomolyfelhő zavarhatja meg. Egy-egy helyen előfordulhat zápor vagy zivatar, de jellemzően száraz, strandolásra, kirándulásra is kiváló idő lesz. A délnyugati, nyugati szél több helyen megélénkül, időnként megerősödhet. Éjszaka is meleg marad a levegő, 17 és 23 fok közé hűl, napközben pedig forróságra számíthatunk: a hőmérséklet csúcsa 29 és 36 fok között alakul.



Vasárnap és hétfő

Vasárnap jelentősen megerősödő szél mellett 26 fokos csúcshőmérséklet várható, míg hétfőn szintén erős szélre és több helyen záporokra, zivatarokra kell készülni, 25 fokos csúcshőmérséklet mellett.