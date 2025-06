Viharos széllel érkezik egy gyorsan vonuló hidegfront

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Hétfő

Nyugat felől jelentősen megnövekszik a felhőzet, kezdetben csak a nyugati tájakon, később, az esti óráktól már a középső országrészben is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, a nyugati területeken viharossá válik. A hőmérséklet északnyugaton eléri a 25, délkeleten a 35 fokot.



Kedd

A napsütés mellett magasra törő gomolyfelhők képződnek, leginkább a Duna vonalától keletre lehet számítani záporokra, zivatarokra főleg a hajnali, reggeli órákban. Az északnyugati légmozgás délutánig élénk marad. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.



Szerda

Túlnyomóan napos idő várható, csak minimális az esély egy-egy futó záporra. A légáramlás is gyengül, a hőmérséklet továbbra is 25–30 fok körül tetőzik.



Csütörtök

Derült, napos idő ígérkezik kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül. A nappali felmelegedés fokozódik, újra visszatér a kánikula, akár 34 fok is lehet.



Péntek

Derült, napfényes strandidő valószínű, legfeljebb elszórtan jelenhet meg némi gomolyfelhőzet. Csapadékra nem kell számítani. Az északi irányú szél olykor élénkebbé válhat. A hőmérséklet 27 és 32 fok között mozog majd.