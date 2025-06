Így alázzák meg segítőiket a Tisza központjában – mutatjuk a botrányos szavakat

Megalázó, méltatlan és durva jelzők kíséretében szelektálják a segíteni szándékozó szimpatizánsaikat Magyar Péterék. A sajtónak a napokban kiszivárgott belső, tiszás listáról az eddig nyilvánosságra kerülteken kívül most továbbiakat is közlünk. Magyar Péter megpróbált ugyan előre menekülni, azt állítva, hogy a pártja hekkertámadás áldozata lett, ám azóta kiderült az is: szó sincs ilyesmiről, egyszerűen valaki hibázott a csapatából, azért került ki a sajtóhoz a megdöbbentő lista. Ez is azt bizonyítja, hogy Magyarék ad-hoc verbuvált személyi bázisa több sebből vérzik.

Nemrég körbefutott a hazai sajtóban az a belsős, tiszás adatbázis, amelyben a párt „krémje” az önkéntes munkára jelentkező szimpatizánsokat sértegetik, és olyan jelzőkkel illetik őket, amilyen bármilyen európai párt köreiben mély felháborodást és döbbenetet váltana ki. Úgy tűnik, a Tisza ez alól is kivétel, Magyar Péter ugyanis nem megkövette megalázott rajongóit, hanem a saját bőrét próbálta védeni. Mint kiderült, emberi hanyagság miatt került nyilvánosságra a szenzitív lista. Mutatunk néhányat az egészen botrányos jellemzések közül: Túl okoskodó, és technikailag gyenge

Vmi szellemi probléma.... A lista ezen kívül személyes és szenzitív adatokat is tartalmaz – a nyilvánosságra kerülésükért azonban a párt nem vállalja a felelősséget, noha súlyos adatvédelmi problémát is jelent az ügy. A lista azon túlmenően, hogy a tiszás belső kör erkölcsi-etikai szintje a nullához közelít, azt is egyértelműen bizonyítja: Magyar Péterék központilag irányítják a „mozgalmat”, és nem önszerveződő közösségről van szó. A támogatók kiképzést kaptak álprofilhasználatra, Discord- és Facebook-tevékenységre is. Magyar Péter egy pártrendezvényen. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet A sajtónak közben több érintett önkéntes megerősítette: valóban szerepeltek a listán, és valósak a rájuk vonatkozó adatok is. A párt ugyanakkor nem tájékoztatta őket, és ezzel megsértették a GDPR szabályait is. A tiszás nyilvántartásban szereplő becsmérlő, lenéző, érzéketlen jelzők és megjegyzések, minősítések között szerepel az is: „Túl okoskodó, és technikailag gyenge”; „Nagyon lassú”; „A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei :)))”. A tiszás „megmondóközpontban” volt olyan ember is, aki szerint az egyik önkéntes „picit furának tűnik”, de olyan is, akiről így írtak: „Ego kicsit magas, szerintem tud lekezelően bánni emberekkel”. Igen durva megjegyzés volt a „Túl okosnak képzeli magát, szerintem piás is” és a „Vmi szellemi probléma....” minősítés is.

Átvette Magyar Péter ordenáré stílusát a Tisza belső köre Úgy tűnik, hogy Magyar Péter ordenáré, érzéketlen, nőket és időseket, saját szavazóit lekezelő stílusa általánossá vált a pártközponton belül. Érdemes felidézni azokat az eseteket, amikor a pártelnök a saját híveit büdöseknek, büdösszájúnak nevezte, a szépkorú rajongóit pedig nyugdíjaskommandónak. Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee – mondta Magyar.

