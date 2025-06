Ilyet még nem láttunk: maguk a Tisza-hívők szedik ízekre Kulja Andrást

Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András, a Tisza Párt szakpolitikusa csapott össze hétfő este az ATV-n, az eredmény pedig még a baloldali fellegvárakban is meglepetést okozott. Balolos kommentelők egész sora ismerte be, hogy az államtitkár felkészültebb és meggyőzőbb volt a vitában, mint tiszás kihívója. A Partizán közösségi oldalán például sorra érkeztek a vélemények, amelyek írói „felmosták a padlót” Kuljával. Sőt még Magyar Péter közösségi oldalán is kemény kritikákat kapott a tiszás politikus, akit többen felkészületlennek, súlytalan szereplőnek minősítettek.

Vágólapra másolva!

A Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa, Kulja András alulmaradt a hétfő esti egészségügyi vitában – és nem is akárhogyan. A vitát követően elszabadultak az indulatok a baloldal egyik legnépszerűbb fórumán, a Partizán Facebook-oldalán, ahol a követők jelentős része keményen bírálta a saját emberüket. A kommentek között olyan vélemények sorakoznak, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna ezen a platformon. Takács Péter egészségügyi államtitkár (b) és Kulja András, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusának élő vitája az ATV Egyenes Beszéd című műsorában 2025. június 23-án (forrás: ATV/YouTube) Megfagyott a levegő a baloldalon: a Partizán közönsége sem tudta letagadni, hogy a tévévitát Takács Péter fölényesen nyerte Nem vagyok fideszes, de Takács felmosta Kuljával a padlót” – írta egy hozzászóló, akinek kommentje szinte azonnal több tucat lájkot kapott. Nagyon-nagyon kellemetlen volt nézni. Kulja stílusa, az érzelmes populista bullshit nagyon nem jött be. Kb. egy szappanopera MP-alteregót kaptunk. Többet vártam. Kevés érvelés, kevés terv. Hatásvadászat.” – fejtette ki véleményét egy másik kommentező. Egy újabb felhasználó még keményebben fogalmazott: Ez bizony elég gyenge volt, messze az igazi vitától. Kulja felkészületlen volt, erőtlen, nem voltak tények, adatok, számok, nem tudta meggyőzően cáfolni Takácsot, ez a meccs az államtitkáré. Sajnos.” Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben (Fotó: Purger Tamás / MTI) Kulja András egyértelműen alulmaradt Többen is arra hívták fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt egy komoly szakpolitikai vitába küldte be a még tapasztalatlan Kulját, ami nagy hiba volt. Én azt hittem, hogy felkészítik Kulját alaposan, mivel nem gyakorlott vitapartner.” De akadt olyan is, aki nemcsak a felkészültséget, hanem az egész politikai koncepciót megkérdőjelezte: Csendben kérdezném, Kulja helyett nem lehetne egy karakteresebb, rátermettebb valakit találni, aki mögött mondjuk több évtizedes szakmai múlt van és esetleg még teljesen felkészült is? Számomra azon kívül, hogy Kuljától sok lány bugyija nedves lesz, nem jön át semmi más tőle, már elnézést. Aktuális szépfiú, akinek a legnagyobb gondja, hogy jól legyen beállítva a haja...” A Mandiner arról számolt be hogy Magyar Péter Facebook-követői között is sokan voltak, akik kiábrándultan nyilatkoztak a Tisza egészségügyi szakpolitikusának hétfő esti teljesítményéről.

A kommentek és a jelek szerint repedezik a baloldali buborék méhfala: a Tisza hívei már nem falják fel gondolkodás nélkül a politikai terméket, ha az nem állja meg a helyét élőben. A hétfői ATV-s vita után egyre több kérdés merül fel a Tisza Párt felkészültségével, hitelességével és szakpolitikai súlyával kapcsolatban. A legnagyobb tanulság: a politikában már nem elég a „jól fésült” imázs, tartalom is kell. És úgy tűnik, Takács Péternek ez nem jelent gondot.



A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!