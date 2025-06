Köllő Babett is beszállt a Jennifer Lopez-őrületbe

Jennifer Lopez Magyarországra érkezik, és a magyar rajongók nem hagyták szó nélkül a világsztár fellépését. Egy különleges táncos flashmobbal lepték meg az énekesnőt, amiben Köllő Babett is részt vett – számolt be a borsonline.hu. És ez még nem minden!

Jennifer Lopez Magyarországra érkezik, majd Július 20-án koncertet ad Budapesten

Köllő Babett is beszállt: így köszöntik Jennifer Lopezt Budapesten

Jennifer Lopez nem sokára Magyarországra érkezik, de a rajongók már most lázban égnek. A világsztár július 20-i budapesti koncertje előtt egy látványos táncos flashmobbal készültek számára, amelyet Molnár Andi és Tóth Katica versenytáncosok vezettek le a Hősök terén.

Az eseményre többen összegyűltek, hogy együtt mutassák a világsztárnak az igazi a magyar virtust. A táncos produkcióról készült videót a szervezők Jennifer Lopezhez is eljuttatják, hogy a világsztár már a koncert előtt érezze a rajongók szeretetét.

Köllő Babett is részt vett a flashmobon, és lelkesen mesélt arról, hogyan tanulta meg a koreográfia „mindenki” részét. A színésznő azt is elárulta, hogy személyesen is találkozhat Jennifer Lopezzel, ami számára hatalmas megtiszteltetés.

Nem csak hogy ott leszek a koncerten, de az a megtiszteltetés ért, hogy találkozhatok is Jennifer Lopezzel. Pár hete már gondolkodom is azon, hogy mit vesz fel az ember, ha találkozik egy ekkora világsztárral. A válasz: Nem tudom! Ő egy ikon, aki nem csak jól énekel és jól táncol, de egy divatistennő is

– mesélte Köllő Babett a Borsnak.

