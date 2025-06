Rekontra: Jeszenszky Zsolt újabb üzenetet küldött az édesapjának

Hétfőn cikket írtál a Pesti Srácoknak az édesapád megtámadásáról, amelyben volt egy rész, amiben kifejtetted az álláspontodat az ő politikai megnyilatkozásairól. Erre reagált édesapád. Hogyan érintett a reakciója?

– Nehéz ezekről a kérdésekről beszélni úgy, hogy közben próbálunk elvonatkoztatni attól, hogy egy őrült megtámadta apámat, és akár meg is ölhette volna. Amikor a húgom felhívott és elmondta, az rettentő megrázó volt. Főleg azok után, hogy két évvel ezelőtt már történt egy hasonló eset. Miután a húgom azt is mondta, hogy sikerült elkapni a támadót, az első gondolatom az volt, hogy szeretnék a rendőrségtől 5 percet kettesben a gazemberrel, miközben a rendőrök véletlenül „elfordulnak”. De ha ez érthető okokból nem is lehetséges, szeretném, ha soha többet nem történne ilyen.

Épp egy újabb támadástól vagy balesettől szeretném óvni édesapámat akkor, amikor – bármilyen kellemetlen is, bárhogyan is ítélkeznek ilyenkor az önnön morális nagyságukban fürdőző kívülállók – kétségbeesetten jelzem neki, hogy gonosz erők szolgálatában áll,

ő pedig mit sem sejt erről. Sajnos láthatóan nincs benne fogékonyság ezt megérteni; ehelyett személyes támadásnak veszi, és visszatámad.

Jeszenszky Zsolt, a Politikai hobbista szerkesztő-műsorvezetője (Fotó: Ladóczki Balázs/Origo)

Édesapád úgy reagált, hogy te egy „politikai és vallási szektának” vagy a foglya. Lényegében ez volt az állítása. Mit fűznél hozzá ehhez?

– A „szekta” vád különösen annak tükrében érdekes, hogy

ő a Magyar Péter-szekta most már oszlopos tagja, lelkes híve. Nagyon érdekes, amikor valaki egy szektából szektázik. Persze van olyan, hogy emberek egymásra mutogatnak, de a szektáknak azért vannak formális és informális jellemzői,

és egy karizmatikus vezetővel való szimpatizálás még nem jelent szekta-jelleget. Akkor sem, ha esetleg egyes szimpatizánsok lelkesen ölelgetik és találkoznak és szelfiznek a karizmatikus vezetővel. Ezt minden politikussal csinálják azok, akik kifejezetten kedvelik az adott politikust.

De amikor tömegével írják a követők a Facebookon, hogy „jaj, de jó, a napi Magyar Péter-adagomat végre megkapom, mert már nem bírom nélküle”, meg amikor „újságírók” már-már homoerotikus pornóba hajló, politikai elemzésnek álcázott propagandacikkeket jelentetnek meg az önjelölt messiásról, ott fel kell(ene) villannia a piros lámpának.