Nem is gondolnád, de ezekért ugorhat a jogsid

Számtalan dologra kell figyelni a közúti közlekedése során egy sofőrnek. Több dolog is van azonban, ami súlyos hibának számít és akár azonnal be is vonhatják a jogosítványod.

Vágólapra másolva!

Vannak olyan KRESZ-szabályok, amelyek megszegése akár a jogosítványodba is kerülhet – még akkor is, ha elsőre nem tűnnek súlyosnak. A legtöbben tisztában vannak vele, hogy a balesetokozás vagy a gyorshajtás súlyos következményekkel jár. De vannak kevésbé ismert szabályok is, amelyek megsértése szintén a jogosítványod bevonásához vezethet – írja a BEOL. A jogosítványodba kerülhet, ha nem állsz meg a zebránál.

Forrás AFP Leggyakoribb okok a jogosítvány bevonására 18 büntetőpont elérése Ha egy járművezető 18 büntetőpontot elér a hatóság 3 napon belül értesíti a járási hivatalt, amely 8 napon belül határozattal visszavonja a jogosítványát. Ez után 6 hónapig nem vezethet és csak akkor kapja vissza, ha utánképzésen vesz részt és megfelel minden feltételnek. Közúti veszélyeztetés – például vészfékezés Ha a sofőr szándékosan olyan manővert hajt végre (pl. vészfékezés), ami másokat veszélyeztet, az bűncselekmény is lehet. Gyakori példa: valaki meglátja a traffipaxot és hirtelen fékez – ez nemcsak haszontalan, hanem balesetveszélyes is. A hatóság közúti veszélyeztetés miatt büntetőeljárást indíthat, ami a jogosítvány elvesztéséhez vezethet. Zebra – a gyalogos elsőbbség megsértése A gyalogosnak mindig elsőbbsége van a kijelölt átkelőhelynél. Ha ezt valaki megsérti, és szabálysértési eljárás indul, a hatóság eltilthatja a vezetéstől. Súlyosabb esetben akár 1 évre is elveszítheti a jogosítványát. Hogy mi a negyedik legsúlyosabb ok, arról a BEOL oldalán olvashatsz.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!