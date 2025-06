Június 4-e a magyar történelem egyik legfájóbb napja: 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést, amely az ország területének kétharmadát elcsatolta és magyarok millióit szakította el hazájuktól. Ez a történelmi trauma nemcsak politikai, hanem mélyen lelki sebet is ejtett a magyar nemzet szívén. A mai napig élő fájdalom, amely generációkon keresztül öröklődött tovább – nem pusztán emlék, hanem kollektív érzés. Erről készített interjút a Magyar Nemzet Nacsa Lőrinccel.

Az Országgyűlés 2010-ben határozott úgy, hogy június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja. A cél világos volt: ne csak a veszteségről szóljon ez a nap, hanem arról is, ami túlélte Trianont – a magyarság összetartozása. A Kárpát-medence minden szegletében élnek magyarok, akik közös nyelvet, kultúrát és múltat osztanak meg, függetlenül attól, hogy jelenleg melyik ország polgárai.

A magyar delegáció megérkezik, hogy aláírja a trianoni békeszerződést 1920. június 4-én.A soproni népszavazás volt az egyetlen olyan magyar diplomáciai siker, ami módosította a trianoni békszerződést.

Fotó: Wikimedia Commons

Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy közösen emlékezzünk és megerősítsük a nemzeti identitást. Iskolákban, közösségi terekben, emlékműveknél tartott megemlékezések révén nemcsak a múltat tiszteljük meg, hanem a jövőt is építjük. A fiatal generáció számára is fontos, hogy megértse: a történelem súlya nem lehúz, hanem emelhet is – ha tanulunk belőle.

A határon túli magyarság támogatása és a kulturális kapcsolatok erősítése ma már nemcsak erkölcsi, hanem stratégiai kérdés is. A különböző régiókban élő magyar közösségek autonómiára, anyanyelvi oktatásra és kulturális jogokra vágynak – ezeknek a törekvéseknek pedig itthonról is meg kell adnunk a hátteret. A nemzeti összetartozás valódi tartalommal való megtöltése cselekvést kíván.

Nem könnyű örökség ez, de egyedülálló lehetőség is. Kevés nép képes arra, hogy ilyen súlyos veszteségek után is élő közösségként létezzen szerte a világban. A magyarság példája azt mutatja, hogy a haza nem csak földrajzi hely, hanem szellemi és érzelmi közeg is – és ezt a közösséget semmilyen határ nem bonthatja meg.

A Nemzeti Összetartozás Napja ezért nem a múlt gyászába merülő ünnep, hanem a jövőbe tekintő összefogás pillanata. Egy nap, amikor kimondjuk: bárhol is éljenek magyarok, összetartozunk. Ez az érzés erőt ad, hogy ne a veszteség, hanem az élni akarás, a kultúra és a közös jövő határozza meg magyarságunkat.