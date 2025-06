Kamionbaleset bénította meg az M5-öst

Csütörtök éjjel súlyos kamionbaleset történt az M5-ös autópálya kunszállási szakaszán - olvasható a baon.hu oldalán

Teljesen kiégett a kamionbaleset során – a lángoktól a rakomány sem menekült meg.

Fotó: Pozsgai Ákos

Egy ideiglenes magyar rendszámú török kamion bal első kereke durrdefektet kapott, emiatt a jármű kigyulladt és teljesen kiégett. A sofőr még időben le tudott húzódni a leállósávba, és sértetlenül kiszállt a fülkéből.

Kamionbaleset és útzár

A pótkocsin több kamionfülkét szállítottak, ezek is percek alatt lángba borultak. A kecskeméti tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a tüzet, miközben egy felette húzódó távközlési vezeték is veszélyt jelentett. Az oltás idejére lezárták az utat, több kilométeres torlódás alakult ki. A műszaki mentést péntekre halasztották, így akkor is fennakadások várhatók.

A tűz miatt hosszú torlódás alakult ki, a forgalom csak éjfél után indulhatott meg egy sávon, rendőri irányítással. A műszaki mentés pénteken várható, újabb korlátozásokkal.

Ez már a héten a második ilyen kamionbaleset volt: szerdán egy teherautó borult árokba hasonló okból.