Van-e a kamuprofiloknak szavazati joga?

A nyilvánvaló válasz a nem, hiszen attól, mert valaki ráér csinálni 10-20 profilt a Face-en, még ugyanúgy egy szavazata marad. De minden másra jó: pl. lehet vele alternatív valóságot építeni, amiben Magyar Pétertől idéz a Széchenyit idéző Kapu Tibor. Emellett alkalmas a közhangulatot befolyásolására és a közvélemény-kutatások meghekkelésére.

De csak ennyi, választásokat továbbra is a valós valóságban rendeznek.

A közösségi médiumok megszállása legalább akkora sikere a nemzetközi progressziónak, mint hazánkban a sajtó baloldali einstandolása volt. Ha nem marad tér a politikai ellenfelednek, ha minden rólad szól, ha te alakítod a közbeszédet, akkor onnantól igen nehéz demokratikus versenyről és szólásszabadságról beszélni. A közösségi médiumokban viszont a minőség (technikai és szabályozási kérdések, a jobbosok letekerése, letiltása, a balosok felerősítése) kevésnek bizonyult (ld. Orbán, Trump, Nawrocki stb.), mennyiségre is szükségük volt,

így születtek azok az álprofil-seregek, amelyek a nép hangját hivatottak megjeleníteni a szimulákrumban.

Persze ez is törvénytelen, minimum szürkezóna, de a vörös segély, a közösségi médiumokat felügyelő balos aktivisták ilyenkor is hasznosulnak.

Hiába villog a piros lámpa, mert mondjuk 25 felhasználó lépett be fél percenként, egymás után ugyanarról a gépről, IP-címről, hogy Magyar Péter posztjait szívecskézze, valamiért sosem kérik a felhasználót, hogy bizonyítsa létezését egy fotóval a személyi igazolványáról.

Ebből a kitüntető figyelemből csak a jobbosoknak jut Magyarországon.

Szavazati joguk ugyan nincs, de képesek kialakítani azt a percepciót, amiben az egész ország szerelmes Magyar Péterbe. És mivel a közvélemény-kutató cégek elsöprő többsége Facebook-profilokat kérdez pénzügyi megfontolások miatt,

így a Medián is nyugodtan tehet kijelentéseket a Tisza Párt 143 százalékos fölényéről.

De ez csak az úgynevezett politika. Ugyan van értelme, hiszen a hamis valóságban felépített percepció átszivárog a valós valóságba is, de nálunk is eljön majd az igazság pillanata, amikor a 20 profilos tiszás aktivista 19-et hátrahagyva lép be a szavazófülkébe. Ahogy Iránban és Ukrajnában is lassan ráébrednek, hogy a háborút hiába próbálják megnyerni a Youtube-on, az X-en és a Facebookon.

Az F-35-ös vadászbombázó nincs lelőve (elnézést a germanizmusért!) attól, hogy az AI-al legyártanak számtalan képet. És az oroszokat sem üldözik Vlagyivosztokig azzal, hogy hamis győzelmi jelentéseket gyártanak.

A választás a háborúhoz hasonlóan a valóság megnyeréséről szól. Dezinformációk ide, álprofilok oda, amíg várjuk a hivatalos végeredményt, addig hagyatkozhatunk nyugodtan a józan eszünkre. Az elárulja nekünk, hogy az irániak nem lőttek le izraeli repülőket, az ukránok nem semmisítenek meg naponta két orosz hadosztályt és száz harckocsit,

Magyar Péter meg csupán egy avatár, amit két választás között feltöltenek O1G-vel.

Ambrózy Áron

a PestiSrácok.hu munkatársa