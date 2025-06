Kamuprofilbotrány: újabb tiszás álprofil bukott le a Facebookon

A Mandiner egy újabb tiszás kamuprofilról rántotta le a leplet a napokban. A portál beszámolója szerint a Tisza Párt legnagyobb Facebook-csoportja, a több mint 200 ezer fős „Talpra Magyarok! – Tisza Közössége” már hosszabb ideje tele van fiktív moderátorokkal és álprofilokkal. Mint az ismert: kiderült, hogy a Tisza párt belső dokumentumai szerint a szervezet az aktivistáit direkt kamuprofilok létrehozására biztatta, gyakran orosz platformokról lopott képekkel.

A „Hugonnai Ajsa” nevű kamuprofil profilképét orosz honlapokon is megtalálták.

A lap korábban már leleplezte a „Hugonnai Ajsa” nevű kamuprofilt, amelynek profilképét orosz honlapokon is megtalálták. Az álprofil kizárólag Magyar Péterre vonatkozó bejegyzéseket osztott meg, és a felhasználói adatok szerint 2024. október 18-án hozták létre. A profilhoz tartozó fiktív személy közösségszervező egyéni vállalkozóként tüntette fel magát, azonban ilyen nevű vállalkozó nincs Magyarországon.

Bár „Hugonnai Ajsa” profilját időközben törölték, azonban nem kellett sokat várni az újabb próbálkozásra. A Mandiner most arról számolt be, hogy a helyébe lépő új kamuprofil már mesterséges intelligenciával generált fotót használ, de továbbra is moderátori pozícióban tevékenykedik a Tisza Párt közösségi oldalán.

A lap információi szerint azt is sikerült kideríteniük, hogy ki állhat az új profil mögött. Az érintett hölgyet meg is keresték telefonon, hogy megtudják, valóban ő kezeli-e a profilt, illetve a párt valóban arra buzdítja-e az aktivistáit, hogy kamuprofilokkal manipulálják a közösségi médiát. A megkeresett személy azonban nem kívánt nyilatkozni.

Botrányt okozott az online hadsereg listája A botrány előzménye, hogy a Mandiner korábban megszerzett egy Tisza Párt belső használatú dokumentumot, amelyben a párt az aktivista-jelöltjeit listázta többeket is lejárató, becsmérlő megjegyzésekkel illetve. Az anyagból kiderült, hogy a Tiszások az online hadsereget azért toborozták, hogy azzl megpróbálják a közösségi médiás véleményklímát mesterségesen befolyásolni.



A lap szerint a történtek további kérdéseket is felvetnek a Tisza párt hitelességét illetően. A mesterséges intelligenciával generált álprofilok alkalmazása ugyanis különösen aggályos etikai és adatvédelmi szempontból egyaránt. A botrány ezzel pedig várhatóan még nem ért véget, mivel további leleplezések várhatóak a Tisza Párt közösségi médiás manipulációs módszereiről.