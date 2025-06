Az a jobb, ha hazudik Karácsony, vagy az, ha nem?

A főváros főpolgármestere nem először tesz olyan kijelentést, amelyik nehezen áll meg a valóság talaján. Talán emlékezhetünk Karácsony Gergely egy, a választások környékén tett villamossal kapcsolatos kijelentésére is, de most nem erről van szó.

Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatójára érkezik a Városházán 2025. május 26-án.

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség

Bejelentette ugyanis a főváros főpolgármestere, hogy ismét, most 18 milliárddal veszi le az állam. Azaz egy rendelet módosítása ennyivel rövidíti meg az ország leggazdagabb városának büdzséjét. Ha valakinek most az lenne az érzése, hogy terelésről van szó, méghozzá arról tényről, hogy Budapestet, Magyarország legtehetősebb városát lényegében csődbe vezette Karácsony, meg a körülötte lebzselő tiszások, dékások …, annak pedig még némi igazsága is lehet.

Karácsony Gergely problémája

Ezzel a 18 milliárddal viszont mindössze az a probléma, hogy Karácsony vagy tudta, hogy ez a kaszinókkal kapcsolatos elvonásról szóló története nem igaz, vagy nem volt tisztában azzal, amiről felelősnek látszó kijelentést tett.

Karácsony tehát vagy hazudik, vagy képtelen viszonylag egyszerű, városát 18 milliárddal érintő összefüggéseket is átlátni, tehát alkalmatlan.

Hogy az előbbi, vagy az utóbbi-e a jobb-rosszabb hír, azt meg majd az utókor dönti el.

Ui.: Csak hab a tortán, hogy ez az a K. Gergely, aki vélhetően szintén terelési szándékkal pénteken megszívatja majd Budapestet azzal, hogy a BKK-t leállítja.