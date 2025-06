A náci karlendítő Karácsony és társai balhét provokáltak, közben élvezkedtek kicsit a drag show-n

Kétségtelenül nagy létszámú tömeg várakozott indulásra készen a Városháza Parkban, a Deák Ferenc tér környékén megtalálható volt Karácsony Gergely társaságában a baloldali és liberális pártok mindegyike, akik még külföldi európai parlamenti képviselőket is vendégül láttak a Pride-ra.

Hiába a rendőrségi döntés, Karácsony Gergely megtartotta a betiltott Pride-ot

Még egy váratlan vendég is felbukkant, méghozzá a palesztinpárti sálat viselő Greta Thunberg személyében, aki az elmúlt időszakban Izrael-ellenességével került be a híradásokba, majd most ő nevezte fasisztának a magyar kormányt. Nem érdemes megfeledkezni a magyargyűlölő Daniel Freund úrról sem, aki egy kérdésre azt is megerősítette, hogy az Európai Parlament még több unióst forrást elvonna Magyarországtól, amiért nem enged a kormány az LMBTQ-lobbi csábításának.

Amíg a várakozók egymást szórakoztatták, addig történtek olyan megbotránkoztató események a helyszín környékén, amelyekre a mai napig nem érkeztek válaszreakciók vagy bármiféle elhatárolódó közlemény a szervezők részéről.

Egyrészt a rendőrség közlése szerint egy játszótér közelében észrevettek egy férfit, aki önkielégítést végzett egy köztéri padon.

Majd kiderült, hogy a Soros-hálózathoz köthető Háttér Társaság hormonterápiát népszerűsítő szórólapokat is osztogatott a Pride-on.

Ám a résztvevők kedvét mindez nem szegte, elindultak a Szabadság híd irányába, ám miután azt lezárták az ellentüntetők, így megindultak az Erzsébet híd felé. A menet végállomását a budai oldalon lévő Műegyetem rakparton felállított színpad jelentette.

A közösségi oldalakon egymás vállát veregetik meg a Demokratikus Koalíció, a Momentum, a Párbeszéd vagy éppen a Kétfarkú Kutyapárt képviselői is azt üzenve a követőiknek, hogy "ők a nap győztesei", "ők vannak többségben", a "hatalom a népé" stb.

Mindarról azonban megfeledkeznek, hogy a magyarok többsége elutasítja a genderpropaganda minden formáját, így ők a pesti utcákon csupán egy kisebbséget képviseltek.

Diadalittas győzelmi mámorukat elirigyelte Magyar Péter is, aki rögvest félbeszakította olaszországi vakációját a fiaival (a legidősebbiket talán még tanulni is elzavarta), majd azonnal telefont ragadt, hogy kifejezze odaadó támogatását azokkal, akik részt vesznek a szivárványos menetben. Meglehet, már megbánta, hogy - véletlenül - éppen ezen a napon nem tartózkodott hazánkban és egy Pride-zászlót a magasba emelve nem sétálhatott az első sorokban, közvetlenül Karácsony Gergely mellett. (És ha már Karácsony Gergely: meghökkentő módon a főpolgármester egy náci karlendítést is megengedett magának a színpadon állva.)