Rejtélyes módon ütött ki a tűz egy elhagyatott kastélyban

A hirtelen nyári melegben egyre több tűzesetről hallani annak ellenére is, hogy tűzgyújtási tilalmat rendeltek el számos helyen. Most egy igazán rejtélyes esetről számoltak be, hiszen egy elhagyatott kastély kapott lángra, a tüzet nagy erőkkel próbálják megfékezni a tűzoltók.

Eddig ismeretlen okokból keletkezett kisebb tűz egy mára elhagyatott kastélyban, melynek megfékezésére azonnal kiszálltak a helyi tűzoltók, azóta is folyamatosan érkezik a segítség – írja a heol.hu. Kastélytűz: az egykor neves Kirstály Kastély kapott lángra rejtélyes módon

Fotó: Albert Péter archív/HEOL Kastélytűz a hatvani Kristály Kastélyban Kisebb tűz ütött ki Hatvanban a déli órákban, a Boldogi út mellett a Radnóti téri kastélyban. Az úgynevezett Kristály Kastély, ami az egykori cukorgyári kastély volt, ahol kiütött a tűz, melynek okai ez idáig nem ismertek. A jó ideje üresen álló kastély harmadik emelete gyulladt ki, körülbelül tizenöt négyzetméternyi területen, legalábbis a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság információi alapján. A város tűzoltói jelenleg is igyekeznek megfékezni a lángokat, de több egység a helyszínre tart a segítségükre. Póth Judit, a vármegyei katasztrófavédelmi helyettes szóvivője is megerősítette a lapnak, hogy valóban a Kristály Kastélyban csaptak fel a lángok. Tűzgyújtási tilalom van érvényben Mint írtuk, az elkövetkező napokban a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani; a tartós hőség nemcsak kellemetlen, hanem komoly terhet is ró a szervezetünkre, különösen a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre és a várandósokra. Az országos tisztifőorvos ezért másodfokú hőségriadót rendelt, a Katasztrófavédelem pedig a honlapján közölte a legfontosabb tudnivalókat erre az időszakra, például azt, hogy hol rendeltek el szigorúan tűzgyújtási tilalmat.

