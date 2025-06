Kést ragasztott a kilincsre, pokollá tette az exe életét

Valóságos rémálommá vált a szakítás egy Békés megyei férfi számára, akit volt párja hónapokon át fenyegetett, zaklatott, lejáratott és rettegésben tartott. A zaklatás olyannyira eldurvult, hogy a nő kést ragasztott a ház kapujára, halálos fenyegetésekkel bombázta a férfit és a rokonait, valamint ismeretlenekkel hirdette eladásra a férfi ingóságait – a tudta nélkül. Az elképesztő bosszúhadjáratról a Beol számolt be.

Kést ragasztott volt párja kilincsére egy nő (illusztráció), fotó: David Garrison/Pexels.com

A 37 éves, dombiratosi nő 2023 júliusától novemberéig élt párkapcsolatban a férfival. Amikor a kapcsolat véget ért, a nő nem törődött bele: december 5-én megjelent exe mezőberényi otthonánál, lefotózta az ház minden szegletét, sőt, az udvaron található tárgyakat is, a kanapétól a tüzelőanyagig tényleg mindent, és ezekkel hirdetéseket adott fel az interneten. A férfi nevét, fotóját és telefonszámát felhasználva próbált túladni a holmikon. Volt barátja erről mit sem tudott. A nő itt nem állt le.

Életveszélyes fenyegetéseket kezdett küldözgetni az exének.

Azzal zaklatta, hogy felgyújtja a házát, „golyót repít a fejébe”, illetve megkéseli. A férfi nagyszüleinek is üzent: „az unokájuk égni fog” – és egy pisztolyról készült fényképet is csatolt a szavai mellé.

Kést is küldött neki

Ekkor a zaklatás újabb szintre lépett. Leveleket küldött a férfinek a nő, amelyekben újabb fenyegetések szerepeltek. Volt olyan küldemény, amelyben egy valódi kést helyezett el, máskor pedig részvétnyilvánító lapot, amin a férfit már halottként tüntette fel. Emellett festékkel, és fáradt olajjal is leöntötte a háza kerítését és kapuját, ragadós anyagokat és betondarabokat dobált a házára.

A horror újabb szintjén kést ragasztott a ház kiskapujának kilincsére.

Eközben férfi ekkor már naponta szembesült azzal, hogy idegenek követelik tőle a hirdetésekben szereplő tárgyakat, telefonon zaklattjk, sőt, személyesen is felkeresték. A nő webshopokból is rendelt különböző árucikkeket a férfi nevében, a lakcímére. Később közösségi oldalakon fiktív profilokat hozott létre, és megpróbált kapcsolatba lépni a férfivel és családjával, és még azzal is megvádolta, hogy bántalmazta. A férfinél végül betelt a pohár és feljelentette az exét.

A Békéscsabai Járási Ügyészség most emelt vádat a nő ellen folytatólagosan elkövetett személyes adattal visszaélés és zaklatás miatt.

Az ügyészek szerint a nő büntetlen előéletű, ugyanakkor beszámíthatósága csak közepes fokban áll fenn, ezért próbára bocsátását indítványozták.