Egy Borozó soron álló épülethez siettek a badacsonytomaji és a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Négy vízsugárral kezdték meg a munkát a 50 négyzetméternyi, kigyulladt épületnél péntek este - írta meg a Sonline.hu.

Kigyulladt egy megközelítőleg ötven négyzetméteres büfé Badacsonytomajon

Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár - Balatonlelle/Sonline

Több büfé is kigyulladt

Januárban is lángolt egy büfé ezen a környéken. Akkor teljes terjedelmében égett egy 20 négyzetméteres épület a vonyarcvashegyi Fürdő utcában. Az oltásba akkor a marcali tűzoltók is bekapcsolódtak. De olyan is előfordult, hogy egyszerre négy büfé égett le Agárdon.