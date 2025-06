Hiába küzdöttek a mentősök: kilenc hónapos csecsemő halt meg

Mindenki sokkolt a Pünkösd-vasárnap történt tragédia Tiszabercelen. Egy kilenc hónapos csecsemőnek ugyanis leállt a légzése, és hiába minden küzdelem, a kisfiú nem élte túl – írja a szon.hu.

Mentőhelikopterrel érkezett a segítség a kilenc hónapos csecsemő megmentésére

Fotó: Országos Mentőszolgálat

Kilenc hónapos csecsemő életéért küzdöttek hiába

A kisfiú édesapja a Tényeknek is nyilatkozott a tragédia után, ahol elmondta, hogy a csecsemőnek mandulagyulladása volt az elmúlt pár napban. A szülők háziorvoshoz, majd kórházba is elvitték, ahol gyógyszereket kapott. Ennek ellenére hirtelen leromlott az állapota, hiába érkezett mentőhelikopter is a helyszínre a csecsemő életét nem sikerült megmenteni.

A szon.hu-nak a helybéliek elmondták, hogy már nem az első eset, hogy ilyen tragédia történik a családban, a szülők korábban is elveszítettek már egy hasonló korú gyermeket.

Korábban bölcsőhalál miatt halt meg egy kicsi a családban, most pedig megismétlődik a szörnyűség.

Tudomásom szerint a családsegítők többször is jelezték, hogy nincs minden rendben a család életkörülményeivel, azt hallottam, hogy több hiányosságra is bukkantak” – mondta egy helyi lakos a tragédiát követően.

A portál információi szerint a kisfiúnak veleszületett gégeszűkülete volt, ami miatt többször is kórházba vitték a szülei, akik most az orvosokat okolják gyermekük halála miatt. Állítólag hatalmas riadalom volt az utcában a tragédia idején, sokan összegyűltek a család háza előtt. A mentők kiérkezéséig a kisfiú édesapja és a nagymama próbálták őt újraéleszteni, majd a mentősök hamar átvették és sokáig küzdöttek az életéért, de sajnos hiába, már nem tudtak rajta segíteni. Az eset körülményeit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

További részleteket a linkre kattintva olvashat a szon.hu oldalán.