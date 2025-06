Kísérletek sorát indította el Kapu Tibor az űrállomáson. Kapu Tibor sikeresen megkezdte tudományos munkáját a Nemzetközi Űrállomáson – erről számolt be hétfőn reggel az ATV műsorában Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a HUNOR program vezetője. Elmondása szerint a magyar űrhajós jól reagál a tartós súlytalanságra, jó egészségnek örvend, és különösen kiemelkedően viselkedett a többszöri halasztással nehezített kilövés előtt is: nyugodt, felkészült és fizikailag is a legjobb állapotban várta az indulást – írja a Bors.

Kapu Tibor már az első napoktól aktívan végzi a kísérleteket a Nemzetközi Űrállomáson, magyar fejlesztések támogatásával. Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Már zajlanak a kísérletek Kapu Tibor vezetésével az űrállomáson

Ferencz Orsolya hangsúlyozta: Kapu Tibor minden másodperce be van táblázva, és az űrben töltött időt maximálisan kihasználja. A misszió jelenlegi terve szerint 14 napig tart, de az időtartam végső hossza a NASA döntésétől függ – ebbe befolyásolhat az űrállomás pályája vagy a földi időjárás is.

A legfontosabb tudományos munka azonban már megkezdődött: jelenleg is zajlanak azok a kísérletek, amelyeket a küldetés keretében végez el Kapu Tibor. Ezek között közel 30 olyan vizsgálat szerepel, amelyek kifejezetten magyar mérnökök és tudósok fejlesztéseit támogatják. A kísérletek eredményeit elsőként a kutatásokat kezdeményező szakemberek dolgozhatják fel és publikálhatják, később azonban az adatok mindenki számára elérhetővé válnak.

Ferencz Orsolya úgy fogalmazott: a Nemzetközi Űrállomás az emberi elme legmagasabb szintű technológiai teljesítménye, amelynek építési költsége eléri a 100 milliárd dollárt, de a tudományos haszon ezt is meghaladja. Kiemelte, hogy fontos, hogy magasan képzett kutatók továbbra is szabadon dolgozhassanak az alsópályás tudományos laboratóriumokban.

A miniszteri biztos említést tett az Európai Unió új űrtörvényéről (space act) is, amely jelenleg tárgyalási szakaszban van. Ez szerinte azt mutatja, hogy Európa egyre határozottabban kíván részt venni a XXI. század egyik legfontosabb iparágában, az űrkutatásban.