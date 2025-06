A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) idén 5,04 milliárd forintot fordított a kórházak hűtésrekonstrukciójára, ennek keretében 31 intézményben újultak meg a hűtési és légtechnikai rendszerek, további 22 helyszínen pedig teljesen új klímaberendezéseket telepítettek – olvasható a Belügyminisztérium adataiban.

Kórházi klímaberuházások: többmilliárdos fejlesztések országszerte

Fotó: Unsplash

Korszerűbb klímák a Komárom-Esztergom vármegyei kórházakban is

A fejlesztésből részesült a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház (Tatabánya), a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház és az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház is. Ezekben az intézményekben a légtechnikai korszerűsítések hozzájárulnak nemcsak a betegek komfortjához, de az egészségügyi dolgozók munkakörülményeinek javításához és az energiahatékonyság növeléséhez is – számolt be a Kemma.

A nyári kánikulák különösen nagy terhet rónak a páciensek szervezetére – a modern klímarendszerek ezért nem csupán kényelmet, hanem egészségügyi előnyt is jelentenek.

Hosszú távú kormányzati program

A kórházi klímaberuházások nem újkeletűek: a kormány 2017 óta 18 milliárd forintot fordított a régebbi kórházi épületek hűtési és csíramentes levegőt biztosító rendszereinek fejlesztésére. A program keretében:

3,67 milliárd forintot költöttek a hálózatok és berendezések fejlesztésére vagy cseréjére,

810 millió forint jutott javításokra,

560 millió forintot megelőző karbantartásokra különítettek el.

2025-ben pedig 4 milliárd forintos tartalékkeretet hoznak létre a klímák meghibásodásából fakadó „havariahelyzetek” elhárítására.

Ezekben az intézményekben történt fejlesztés

A hűtésrekonstrukció 2024-ben 31 egészségügyi intézményt érintett, köztük:

Bajai Szent Rókus Kórház

Békés Vármegyei Központi Kórház (Gyula és Békéscsaba)

Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház

Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház

Esztergomi Vaszary Kolos Kórház

Vas Vármegyei Markusovszky Oktatókórház

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

Új berendezéseket pedig 22 kórházban telepítettek, például:

Fejér Vármegyei Szent György Kórház

Honvédkórház (több telephely)

Siófoki Kórház és Rendelőintézet

Mátrai Gyógyintézet

A klímafejlesztések célja: komfort, energiahatékonyság, biztonság