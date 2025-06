„Nem közülünk jössz, csak közénk férkőztél” – Kocsis Máté keményen helyre tette Magyar Pétert

Kocsis Máté nyílt levele, amelyet a közösségi oldalán tett közzé, kétséget kizáróan jelzi: Magyar Péter nem őszinte és nem is valódi jobboldali szereplő, hanem Zelenszkij ukrán elnökhöz hasonlóan egy karrierista „politikai színész”.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy politikai vitaműsorban

„Ideje volt, a sok komolytalan hazugság után, amivel terheled a közbeszédet” – írja Kocsis, majd így folytatja:

A jobboldaliaknak címzett, hamisan érzelgősködő leveled elején azt írod, közülünk jöttél. Azonban (...) te köztudottan – még a saját bevallásod szerint is – egy liberális ember vagy.

A frakcióvezető szerint Magyar Pétert mindig is a pénz és a hatalom érdekelte, és volt felesége is többször beszélt arról, hogyan akart „milliárdos lenni, amikor ő miniszter lett”. Kocsis szerint Magyar nemcsak munkamentes állásokra, hanem politikai befolyásra és pozíciókra is hajtott, most pedig a baloldalon próbálja „becserkészni” azt, amit máshol már nem kaphat meg.

Nem jobboldaliként erőszakoskodsz fiatal csajokkal a diszkóban, hogy nem bennfentes kereskedsz, lopsz telefont, vagy hallgatod le a családtagjaidat

– fogalmaz Kocsis Máté.

A politikus szerint Magyar Péter politikai eszközként használja a Brüsszellel való kapcsolatát is.

Lehet, hogy nem vagy idegen szívű, de ebben a helyzetben nem is kell annak lenned, hogy szolgalelkűen teljesítsd a politikai fogvatartóid kéréseit.

A levél zárása világos üzenet a Tisza Párt vezetőjének:

Megtapasztalhattad az átmeneti ‘közöttünk tartózkodásod’ alatt, hogy a magyar jobboldalt iszonyatosan nehéz megverni a választásokon. (…) Jövőre sem fog sikerülni.

A politikai üzenet egyértelmű: a Fidesz szerint Magyar Péter nem alternatíva, és a jobboldal immunis marad a próbálkozásaira.