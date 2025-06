Kormányszóvivő: Nem akarjuk koporsóban viszontlátni a gyermekeinket!

Ukrajna háborúban álló ország, amelyet Brüsszel és a Tisza párt fel akar venni az európai unióba - mondta videóbejegyzésében Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Ahogy Magyar Péter hadügyminiszter jelöltje is elmondta, ha Ukrajna uniós tag lesz, a magyar katonáknak be kell menni.

Ennek az lenne a következménye, hogy magyar katonák halnának meg Ukrajnában. Magyar Péterék ehhez asszisztálnak.

Mi nem akarjuk, hogy koporsóban hozzák haza gyermekeinket az ukrán frontról.

Korábban Menczer Tamás is a Facebookon reagált arra, hogy mindenki számára világos kell legyen, hogy az ukrán csatlakozás támogatása nemcsak gazdasági hátrányokat, de biztonságpolitikai kockázatokat is jelentene hazánk számára. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ezért is fontos, hogy a magyar társadalom világos üzenetet küldjön mind Brüsszelnek, mind Kijevnek.