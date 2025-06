Megszavazta a közgyűlés a költségvetést: húszmilliárddal emelik a főváros folyószámla-hitelkeretét

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz-KDNP) szerint a Tisza Párt Karácsony Gergellyel felélte a főváros pénzét és adósságspirálba döntötték a fővárost és nincs az asztalon jó megoldás a probléma megoldására. Hozzátette: nem lehet fenyegetés tárgya a budapestieknek nyújtott közszolgáltatás.

A városvezetés azt a feladatot kapta, hogy a közszolgáltatások zavartalanul szolgálják Budapest lakóit, és ezek fejlődni fognak, nem visszafejlődni

– mondta.

Lehoczki Ádám (Fidesz-KDNP) szerint nincs vita abban, hogy Budapest csődközeli állapotban van, a kérdés az, hogy ki ezért a felelős. Törvénysértőnek nevezte, hogy az eredeti, decemberben elfogadott költségvetésbe nem tervezték be a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, és most is „a trükközés megy”, és a jelenleg még folyamatban lévő perek esetleges megnyerésével „tömködik be a költségvetés lyukait”.

Szaniszló Sándor, a DK frakcióvezetője, XVIII. kerületi polgármester arra hívta fel a figyelmet, „aki időt nyer, életet nyer”, és azt kérte, nyerjék meg a következő fél évet azzal, hogy megszavazzák a stabilitást célzó javaslatokat.

Déri Tibor (DK) szerint a Fidesz ott tesz keresztbe a fővárosban, „ahol nem szégyell”, már hat éve bünteti a fővárost és nem rendet akarnak, és megoldani a főváros pénzügyi helyzetét, hanem káoszt.

Keszthelyi Dorottya (DK) jelezte: várta, hogy a Fidesz-KDNP frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra megszólal a költségvetési vitában, de erre nem került sor. Ezt a posványt teremtette ide a Fidesz – jegyezte meg.

Baranyi Krisztina, IX. kerületi polgármester (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) szerint a város működőképessége érdekében meg kell szavazni a csomagot, mert ha nem szavazzák meg, akkor a kormány joggal mondhatja, nem rajta múlt a főváros fizetésképtelensége, hanem a közgyűlésen, amely nem voltképes ezeket a döntéseket meghozni.