Kristályt árult otthonról – bíróság elé került

Egy 26 éves vésztői férfi hónapokon keresztül kristály nevű kábítószert árult a saját otthonából. A vevőkkel üzenetben egyeztetett, majd a saját lakásán adta át a drogot. A férfit most jogerősen elítélte a Szeghalmi Járásbíróság kábítószer-kereskedelem miatt – írja a beol.hu.

Lakásán árulta a kristályt - lebukott a drogdíler

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Békés Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi még 2023 nyara előtt kezdte az illegális tevékenységet. A kristályt grammonként 10 ezer forintos áron árulta, és összesen legalább kilenc rendszeres fogyasztót szolgált ki. Emellett egy alkalommal marihuánát is eladott egy vásárlónak. A hatóságok szerint a férfi közel 950 ezer forintos bevételre tett szert a kábítószer-kereskedelemmel. Az eljárás során az is kiderült, hogy ő maga is fogyasztott az általa árult drogokból.

Kristályt árult otthonról – de nem érte meg

A drogdíler beismerte a bűncselekményt, majd egyezséget kötött az ügyészséggel. Ennek eredményeként a bíróság 2 év börtönbüntetést szabott ki, ami 3 és fél év felfüggesztve. Emellett a bűncselekménnyel szerzett összeg elkobzását is elrendelték. Bár a férfi azt hitte, jól kereshet az otthonról folytatott kábítószer-üzlettel, végül jogerős ítélettel és vagyonelkobzással zárult az ügye.

