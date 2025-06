Kulja gyenge, Kulja gyenge!

Hiába törte darabokra a tiszás Kulja Andrást az ATV vitáján Takács Péter államtitkár, Magyar Péter kitalálta, hogy rohamtempóban szavazni küldi a netes trolljait és a robotokat, így aztán a valóságot megint átírva, győzelemről ordítozik. Aki látta a vitát és a szemének hisz, az tudja, hogy Kulja teljesen lebőgött, de a valóságtagadóknak ez másodlagos.

Ne a szemednek higgy! Kulja teljesen lebőgött

Megint eljutottunk oda, hogy ha a szemünknek és a valóságnak hiszünk, akkor gyűlöletes ellenségei leszünk Magyar Péternek, aki a valóságtagadást kötelezővé tette a szekta tagjai között. Akár EP-vitában, akár itthoni körülmények között, most már nem számít az sem, ha tökéletesen nyilvánvaló és pillanatok alatt cáfolható a hazugsága, dührohamot kap, ha ellenkezni mer vele bárki is. Kulja András szánalmas vereségét azonban nem is lehet másképp kezelni, mint valóságtagadással.

A Karantén kibeszélőben már nem is hüledeztünk ezen, ám mégis keresetlen szavakkal elemeztük ki a valóság és az annak tagadása közötti látható és egyértelmű különbséget. Aki végignézte a vitát Takács Péter és Kulja András között, és némi objektivitással rendelkezik, azt azért levonhatta következtetésként, hogy Kulja semmilyen érvet nem volt képes felsorakoztatni, csúnyán lebőgött.

Kulja az antihős

Ez jó néhány tiszás szimpatizánsnak is leesett, akik rendkívül csalódottak voltak Kulja szereplése miatt, ám az igazi szektások szerint kiváló volt. Magyar Péter pedig ráerősített erre, és mivel szembeszökő volt a különbség a vitapartnerek között, ezért ismét a virtuális valósághoz nyúlt és a szektásokat egy Blikken kiírt netes szavazásra irányította őket, hogy elmondhassa, Kulja nyerte a vitát. A szánalmas próbálkozás egy újabb olyan mélységet jelent a hazai közbeszédben, amelyet Magyar Péter vélhetően már a következő héten újabb rekorddöntéssel taszít majd még lejjebb.