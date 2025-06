Bravó, Kúria, el a kezekkel a zsaruktól!

Akárhogy is okoskodnak a Soros-hálózat legjobb jogászai (ők adták be a kérelmet), a törvény az törvény, be kell tartani.

A Kúria kimondta, hogy nem lehet megtartani a június utolsó szombatjára tervezett szivárványos provokációt, azaz a Pride-ot, mert „a gyűlés célja – a transznemű emberek jogainak demonstratív támogatása – összeütközésbe kerülhet a gyermekvédelmi törvény előírásaival”. Így vakvágányra futott a tiszások és egyéb balliberálisok hergelése a közösség médiában, amellyel – minden törvényi előírást megszegve – az eredeti tiltó határozatot meghozó Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány ellen uszítottak, a fotóját vörös posztóként szórva szét a neten.

Ez utóbbi húzás az aljasság netovábbja, hiszen a főrendőr nem tett mást, csak mint ami a dolga: végrehajtotta a gyermekvédelmi törvényből eredő kötelezettségét.

A főkapitánynak immár pecsétes papírja van a Kúriától arról, hogy helyesen járt el! Az amúgy máskor a kormányoldal számára kedvezőtlen ítéleteket hozó, tehát elfogultsággal a legkevésbé sem vádolható legfőbb bíróság zseniális döntést hozott, jelezve, hogy nem kell ezt a kérdést túljogászkodni. A parlament kétharmados többsége a normalitás és a gyermekeink oltalmában éppen azt akarta betiltani, ami a Pride-okon történik, tehát Pride-ot nem lehet tartani és kész!

Akárhogy is okoskodnak a Soros-hálózat legjobb jogászai (ők adták be a kérelmet), a törvény az törvény, be kell tartani.

Hadd hozzak egy idevágó példát: Magyarországon a gyülekezési jogot az Alaptörvény védi, de vannak kivételek. Nem lehet például önkényuralmi jelképeket kivinni egy tüntetésre és nem lehet a totalitárius ideológiák mellett agitálni. Mióta nem Gyurcsány Ferencnek hívják a miniszterelnököt (neki az volt a kedvére való, ha az országban káosz, agresszió, cigánygyilkosságok és kisnyilas tobzódás dúlt) a rendőrség következetesen betilt minden neonáci, újnyilas és neobolsevik (antifa) tüntetést. És nem jogászkodnak a bíróságokon, hogy a német neonáci akart-e idén is náculni, vagy sem, hanem már a repülőtéren lekapcsolják a bőrfejűeket.

Ugyanez a helyzet az antifákkal, igaz, ellenük sajnos csak a viperás pogromjuk óta lépnek fel szigorúbban.

Miért kéne másként eljárni a bolsevizmus legújabb válfajával, az erőszakos gender-hittérítéssel szemben, különösen, hogy azt szándékosan gusztustalan és provokatív formában adják elő évről évre. „Mi ezt is megtehetjük!” – gondolták eddig, de koppantak, mint a cserebogár. Emlékszünk ugye? „Ha Magyarországra jössz, be kell tartanod a törvényeinket!”