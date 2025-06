Labubu-őrület: miért fizetnek milliókat egy plüssfiguráért?

Egy félig nyúlra, félig manóra hasonlító szőrös figura, a Labubu lett a legújabb világszenzáció – írja a Bors. Bár már egy évtizede létezik, a népszerűsége most robbant be igazán, miután a Blackpink egyik tagja is vele pózolt a közösségi médiában. A TikTokot elárasztották az unboxing-videók, és már világsztárok, influenszerek – sőt még Csuti is – büszkén mutatják a saját példányukat.

A Labubu babákért világsztárok, influenszerek és magyar hírességek is rajonganak

Fotó: STRINGER / IC photo

Labubu-láz: Csuti is megfejtette, mitől kattant rá a világ a szőrös kis lényre

A különleges játék ára akár a 150 ezer forintot is elérheti, egy hongkongi aukción pedig egy ember méretű darab 52 millió forintért kelt el. A titok részben a misztikumban rejlik: senki sem tudja előre, melyik figura lapul a dobozban. Csuti szerint a „fear of missing out” (FOMO) jelenség és a közösségi média hajtja a trendet – a kérdés már csak az, meddig tart a Labubu-őrület.

