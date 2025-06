Lángokban áll az egész ország a szárazság miatt

Lángokban áll az ország több térsége is a hőség és aszály következtében, egymást érik a pusztító tűzesetek.

Lángokban a dél-alföldi táj – a szárazság miatt sorra gyulladnak ki a földek és épületek.

Fotó: Illusztráció / MW-archív

Lángokban az ország: tűz pusztít mezőkön, határnál és lakóövezetben is

A dél-alföldi régióban és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében súlyos szabadtéri tüzek pusztítanak a hőség és aszály miatt. Bács-Kiskunban több helyen is nagy terület égett le, autópályát is lezártak, Tompánál robbanások is történtek. Békés megyében több kisebb tűzeset volt, Orosházán és Gyomaendrődnél is égett a gabona. Hódmezővásárhelynél és Tiszabőn szalmabálák, Tószegnél gabonatábla, Jászkarajenőnél pedig egy lovascentrum területe gyulladt ki - írja a Baon.hu

Nagykamarás külterületén leégett egy kombájn és mintegy 5 hektáron a gabonatábla. A tüzet mezőkovácsházi tűzoltók fékezték meg.

A gabona gyulladt ki Nagymágocs és Árpádhalom között. A tűzoltók – Orosházáról, Szentesről és Hódmezővásárhelyről – nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és több vízsugárral dolgoztak a lángok megfékezésén. Az elmúlt napokban több hasonló eset is történt a térségben, például Vásárhely és Békéssámson között, valamint Hódmezővásárhely határában, ahol nagy területen égett az aljnövényzet. Ahogy az ország számos pontján, itt is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben.

Tompánál erdőtűz ütött ki a határ közelében, ami ipari területeket, autókereskedést és fenyvest is veszélyeztetett; több jármű kigyulladt, tartályok robbantak. A tűzhöz több településről érkeztek tűzoltók. Szerdán még az M5-ös autópályát is le kellett zárni, akkor volt a füst a bozóttüzek miatt.

A hajdú-bihari Komádiban többhektáros tűz fenyegetett lakóházakat és gabonaföldeket, több település tűzoltói dolgoztak az oltáson. A megyében más helyeken is tomboltak tüzek. Magasra csaptak a lángok Debrecen közelében, ahol a tűz házakat, emberéleteket is veszélyeztetett. Több ember dolgozott azon, hogy ne legyen tragédia.