Lázárinfó Baján: új Duna-hidat, négysávos utakat és gazdaságfejlesztést ígért Lázár János

Déli elkerülő és útfejlesztések: konkrét ütemezés

A miniszter bejelentette: a kormány döntött a déli elkerülő megépítéséről. „Júniusban átvettem a terveket, augusztusban indul a közbeszerzés, decemberre lesz kivitelező, február-márciusban kezdődnek a munkák a négy kilométeres szakaszon. Ez 21,7 milliárd forintjába kerül a magyar állampolgároknak.”

Lázár azt is közölte, hogy elkészült az 51-es főút észak felé, a Szekszárdi híd irányába történő bővítésének terve is. „Ez 40 milliárdos beruházás lesz. A Pörböly felé vezető út tervei most készülnek. Ezek eddig nem voltak meg, most Bernadett polgármester fellépésének köszönhetően rendeltük meg. A 27 milliárdos útszakasz megépítése is napirendre került” – mondta a miniszter.

M9-es, Tompa és a jövő: hosszabb távú tervek

A tárcavezető szólt az északi M9-es gyorsforgalmi út sorsáról is. „A cél, hogy Szekszárd irányából Tompáig négysávos összeköttetés épüljön. Tompánál új határterminál készül, és azt akarjuk, hogy az M9-es Jánoshalmától északra, az 51-es, 53-as és 55-ös utakhoz kapcsolódjon. A tervek csak 2027-re készülnek el. Erről a 2026-os választások után tudunk végleges döntést hozni” – közölte.

Mohácsi Duna-híd: a kormányciklus nagy projektje

Lázár hangsúlyozta: „2026 első felére a mohácsi beruházásban a 60-as kép bővítése meglesz, 2028 szeptemberére pedig elkészül az új Duna-híd. Már átadtuk a munkaterületet, az első 50 milliárdos számlát kifizettük. Mint minden ciklusban, most is lesz új Duna-híd, az előzőben Kalocsánál épült, most Mohácsnál.”

Fürdő, uszoda és gazdasági prioritások

A városvezetés uszoda- és fürdőfejlesztési tervéről Lázár úgy fogalmazott: „55 milliárdos kirándulás, kicsit soknak tartom. Érdemes átgondolni, hogy mikor, hogyan és egyáltalán szükség van-e rá.” Hozzátette: „Megyei jogú városban a fiatalok érdekében sportlétesítményekre szükség van, de sorrendet kell felállítani.”

A miniszter hangsúlyozta: Baja iparűzési adóbevétele 2010-ben másfél milliárd forint volt, tavaly már 3,4 milliárd. „Ám Magyarországon egy megyei jogú város átlagosan 9 milliárd iparűzési adót szed be. Ha Baja komoly város akar lenni, gazdaságfejlesztésre kell költeni a pénzt, munkahelyekre, munkaadókra.”