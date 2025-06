Lebukott a pancser autótolvaj

Egy felelőtlen pillanat elég volt ahhoz, hogy lebukott autótolvajként vigyék el azt a férfit, aki egy kocsiban felejtett kulccsal lopott el egy autót Bicskén. Ahelyett, hogy eltűnt volna a térképről, feltűnősködött, és egy közeli boltban próbált vásárolni a frissen szerzett zsákmánnyal. Pechjére pont ott volt a bicskei rendőrség főhadnagya, aki azonnal felismerte a körözött járművet, és a kollégáival együtt csapdát állított - írja a Feol.hu.

A lebukott autótolvajt a bolt előtt fogták el a rendőrök

Fotó: police.hu

Lebukott a tolvaj, miután vásárolni indult a lopott autóval

A Fejér vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint egy jászladányi férfi június 20-án jelentette be, hogy ellopták az autóját Bicskén. Azt mondta, benne hagyta a slusszkulcsot, 1 millió forintot és több értékes tárgyat is. A bejelentés nem sokkal később eljutott Káris Áron r. főhadnagyhoz is, aki épp Budapestről tartott hazafelé, amikor feltűnt neki egy száguldozó sofőr. A leírás tökéletesen illett az autóra.

A főhadnagy azonnal értesítette a kollégáit. A kocsi Herceghalomban egy üzlet parkolójában megállt. A rendőrök megvárták, hogy a férfi befejezze a vásárlást. Akkor csaptak le, amikor a kocsihozh ért.

