Sokkoló felvételek: így égett ki teljesen egy kisbusz az M5-ös autópályán

Ma délelőtt újabb sokkoló tűzeset tartotta fel a forgalmat, ezúttal az M5-ös autópályán. A kigyulladt kisbusz a Szeged felé vezető oldalon haladt, épp a Kecskemét térségében, a 75-ös kilométerszelvénynél - írja a baon.hu. A portál az esetről helyszíni felvételeket is készített.

Teljesen kiégett egy kisbusz az M5-ös autópályán

Fotó: Pozsgai Ákos / baon.hu

M5-ös autópályán égett ki egy kisbusz kedd délelőtt

A portál már korábban beszámolt arról, hogy egy kigyulladt személyautó okozott fennakadást az M5-ösön, ami miatt félpályás lezárást rendeltek el, így torlódás is kialakult az érintett szakaszon. Nem egyedi eset, ami történt, az utóbbi hónapokban egyre több kigyulladt járműről hallani. Most egy kisbusz kapott lángra, melynek motor- és utastere is égett, amit végül a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók oltottak el.

A baon.hu munkatársai a helyszínre siettek, ahol sokkoló felvételeket készítettek a teljes egészében kiégett járműről. Információik szerint személyi sérülés nem történt a tűzeset során. A kiégett kisbuszról készült fotókat a linkre kattintva tekintheti meg.