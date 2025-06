Egész Európában keresik a magyar apát: több bűncselekmény miatt is körözik

Egy 39 éves magyar férfit keres a rendőrség, akik nagy erőkkel igyekeznek felkutatni jelenlegi tartózkodási helyét, ez idáig azonban sikertelenül. A magyar apa jelenleg szökésben van, bárhol lehet, ezért is kérik a hatóságok a lakosság segítségét – írja a veol.hu.

Három bűncselekmény miatt is elfogatóparancsot adtak ki a magyar apa ellen, a férfi jelenleg szökésben van

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A magyar apa szökésben van, egész Európában keresik

Egy tapolcai férfit keres a rendőrség egész Európa-szerte keresnek, több, pontosabban három bűncselekmény miatt is elfogatóparancsot adtak ki ellene. A 39 éves férfi bárhol lehet, jelenleg is szökésben van, ezért a rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásában. A körözési leírásból kiderült, hogy pontosan miért is körözik a 39 éves magyar apát, Horváth Richárdot. A Veszprémi Törvényszék tartási kötelezettsége elmulasztása miatt adott ki vele szemben nemzetközi elfogatóparancsot, de körözik még ittas vezetés és csalás bűntette miatt is, mindhárom körözés nemzetközi szintű. A körözött személy fotóját a linkre kattintva tekintheti meg.

