A Szávavölgyi kopó is bemutatkozott a Pápán rendezett nemzetközi kutyakiállításon, amelyet az Ebtenyésztők Pápai Egyesülete szervezett meg. A látogatók testközelből ismerhették meg a magyar kutyafajtákat és azok tenyésztőit, első kézből származó, hiteles információkat kapva a fajták jellemzőiről, múltjáról és tartásáról – számolt be róla a Veol. A megmérettetésre húsz különböző országból érkeztek résztvevők, a nyitónapra pedig összesen 730 nevezés érkezett. Az évek alatt a pápai kiállítás egyre nagyobb hírnévre tett szert, így ma már tömegek keresik fel az eseménynek otthont adó helyszínt, ami az Esterházy-kastély közelében található. A hivatalos megnyitón Tesics György vezetőbíró szólt a közönséghez, míg a város polgármestere, Grőber Attila is részt vett az ünnepségen, hangsúlyozva, hogy a hétvégi esemény fontos szerepet tölt be Pápa életében.

A tulajdonosok igyekeztek a legjobb formába hozni kedvenceiket a pápai kutyakiállításon

Fotó: Haraszti Gábor / veol.hu

Városvezetőként bízom benne, hogy a 20 országból érkezett vendégeinknek lesz idejük megismerni a várost, a vendégszeretetünket, és ezt hazaviszik magukkal. Egymás ismerete újabb barátságokat köttet, és ezáltal a rendezvény is kiszélesedik. Örülök, hogy itt lehetek, és büszke vagyok arra, hogy az Ebtenyésztők Pápai Egyesülete ilyen programot szervez, valamint arra is, hogy a város ilyen nívós rendezvény házigazdája lehet

– mondta a polgármester.

Fotó: Haraszti Gábor / veol.hu

Lovas Ferenc, az egyesület titkára elmondta, hogy a lelkes tagság azon dolgozott, hogy a program minden résztvevő számára értékes és emlékezetes legyen, és méltón képviselje a várost. Hangsúlyozta, hogy a kiállításon részt vevő kutyák sikerei tovább öregbíthetik a hazai kutyatenyésztés jó hírét. Bízik abban, hogy a bemutatott állatok látványa maradandó élményt nyújt a látogatóknak, kulturált viselkedésük pedig új támogatókhoz segíti a kutyás sportot és tenyésztést.

Szeretném kiemelni a magyar fajtabemutatónkat, melyre iskolásokat is várunk, a kihelyezett 9 fajtáról (komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, erdélyi kopó, rövid szőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, magyar agár) szóló roll-upok és programfüzetek érdekes információkat osztanak meg és tévhiteket oszlatnak el. A környező országok mellett norvég, dán, holland, mexikói nevezőnk is van, sőt, még egy dél-koreai bírót is köszönthetünk Pápán. A kutyafajtákat tekintve rendkívül széles a paletta, közel 200 fajta látható ezen a hétvégén, köztük több különlegességgel is lehet találkozni, mint például a szávavölgyi kopó, ami a szomszédos országban ismert, nálunk kevésbé, valószínű, hogy a legtöbb vendégünk még életében nem látott ilyen négylábút

– mesélte az egyesület titkára. A helyszínen készül fotógaléria ide kattintva érhető el. Korábban írtunk az évenként megrendezésre kerülő Crufts brit kutyakiállításról is, ahol nem mindennapi fajták vonultak fel.