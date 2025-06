Magyar Péter a brüsszeli elit embere — Kocsis Máté keményen üzent

Kocsis Máté egy Reels-videóban élesen bírálta a Tisza Párt vezetőjét, aki szerinte arcátlan hazugságokkal és hergelésekkel próbálja megtéveszteni a magyar embereket.

A frakcióvezető pénteki Reels-videójában több, Magyar Péterhez köthető botrányos ügyet is felelevenített, miközben egy ironikus, ugyanakkor súlyos politikai vádiratot is megfogalmazott az ellenzéki politikussal szemben.

Magyar Péter a honi bennfentes részvénykereskedelem koronázatlan királya, aki nem a nemzetért, hanem kizárólag saját anyagi és politikai hasznáért tevékenykedik. Ő az, aki kamu közvélemény-kutatásokkal eteti a híveit, akiket amúgy büdösnek érez”

– jelentette ki Kocsis Máté.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter nem a magyar nemzet érdekeit szolgálja (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Brüsszeli érdekek és ukrán kapcsolatok

A frakcióvezető súlyos vádakat fogalmazott meg a Tisza Párt EP-kampányával kapcsolatban is. Mint mondta, Magyar Péter ukrán pólóba öltözteti az EP-képviselő-jelöltjeit, és olyan „agyhalottaknak” nevezi őket a háttérben, akik feltétel nélkül végrehajtják utasításait. Kocsis Máté hozzátette: a Tisza Párt nemzetközi kapcsolatait is aggályosnak tartja, hiszen „ukrán kémeket bíz meg utazásszervezéssel”, ami a frakcióvezető szerint már nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet.

Kocsis Máté kitért arra is, hogy Magyar Péter mindeközben Brüsszelben Manfred Weber körül futkározik egy malacpersellyel, várva a lehulló eurókat. Mint fogalmazott, ez is bizonyítja, hogy a politikus nem a magyar nemzet érdekeit szolgálja, hanem a brüsszeli liberális elit politikai céljait.

Személyes karrierépítés a nemzet rovására

A frakcióvezető hangsúlyozta: Magyar Péter soha nem hozott az országnak öt lehetőséget sem, ellenben saját magának minden eszközzel megszerzett állásokat és pozíciókat. Kocsis Máté szerint ez a magatartás azóta sem változott.

Magyar Péter most is csak eljátssza a népért aggódó politikus szerepét, miközben valójában kizárólag a saját hatalmi ambícióit követi. Ő most sem az, akinek mutatja magát. Arcátlan hazugságai és hergelései a brüsszeli liberális elit érdekeit és politikai céljait szolgálják”

– szögezte le Kocsis Máté.