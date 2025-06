Magyar Péter egy kamukutatással akar a Pride után megint a középpontba kerülni

A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője a közösségi oldalán bírálja Magyar Pétert, amiért az a Pride-felvonulás után egy saját közvélemény-kutatással próbál meg reflektorfénybe kerülni. Az elemző szerint a Tisza Párt vezetője annyira rosszul viselte, hogy a rendezvényen Karácsony Gergely és a baloldal került a középpontba, hogy most egy „kamukutatással” jelzi, hogy továbbra is csak róla kellene szólnia a kormányellenes térfélnek.

„Csóri Magyar Péter! Előbb a Voks 2025 eredménye csapta ki nála a biztosítékot, majd az a Pride, ahol nem ő volt a középpontban." Fotó: FERENC ISZA / AFP

Csóri Magyar Péter! Előbb a Voks 2025 eredménye csapta ki nála a biztosítékot, majd az a Pride, ahol nem ő volt a középpontban, hanem Karácsony Gergely és az óbaloldal. Gyorsan ki is hozatott egy kamukutatást, hogy jelezze a kormányelleneseknek, csak vele szabad foglalkozni

– fogalmazott bejegyzésében Talabér Krisztián, aki egyúttal a szakirodalomra hivatkozva „nárcisztikus pszichopatának” nevezte a politikust.

A közvélemény-kutatás egyébként, amelyet Magyar Péter Facebook-oldalán publikált, 52–34 százalékos előnyt mért a Tisza Pártnak a Fidesz előtt. Ezzel szemben a Nézőpont Intézet saját friss felmérése szerint a Fidesz 44 százalékkal vezetne egy most vasárnap tartandó országgyűlési választáson, amely mandátumbecslésük alapján 108 parlamenti helyet jelentene a kormánypártoknak, míg a Tisza Párt 82, a Mi Hazánk pedig 8 helyet szerezne.

A Nézőpont Intézet szerint a Magyar Péter által elindított politikai erőpróba hátterében a kormány által kezdeményezett Voks 2025 akció áll, amelyben több mint 2,2 millióan vettek részt.

A kérdőív egyik kiemelt kérdésére a válaszadók 95 százaléka elutasította Ukrajna uniós csatlakozását. A kormány számára a válaszok nemcsak belpolitikai erődemonstrációként szolgálnak, hanem Brüsszel felé is üzenetértékűek, jelezve, hogy a magyar társadalom egységesen utasítja el a bővítést. Ezzel szemben a Tisza Párt saját kampánya, a Nemzet Hangja során – amelyet Magyar Péter március 15-i beszédében jelentett be – jelentősen alulmúlta a Voks 2025 eredményeit. A Tisza mindössze 1,37 millió választ tudott begyűjteni az országos akcióban, noha minden településen jelen voltak. Ráadásul a válaszadók között is megosztó volt a kérdés Ukrajna uniós tagságáról: a párt szimpatizánsainak több mint 58 százaléka támogatta az ötletet. A Nézőpont szerint a két kampány eredményei világosan mutatják a politikai erőviszonyokat: míg a kormánypártok széles társadalmi bázist mozgósítottak, a Tisza Párt belső megosztottsággal és egyre több kommunikációs kényszerhelyzettel küzd.