Magyar Péter szerint az Ő nemzeti konzultációja a nagyobb

Orbán Viktor hétfőn, a Facebook-on megosztott videójában számolt be arról, hogy finisébe ért a Voks2025. Ebben a népszavazásnak is beillő nemzeti konzultációban a magyarok elmondhatták véleményüket Ukrajna uniós csatlakozásáról. Más, pláne a minél fejlettebbnek mondott nyugat-európai demokráciákban hasonlóra nincs lehetősége a csóri polgárnak. Ott eldöntik helyette is, mint gondoljon.

Természetesen az eredményekről még nem tudni semmit, a miniszterelnök is arról tájékoztatott egyelőre, hogy a papíralapú szavazatok száma meghaladta a kétmilliót. Úgy tűnik, érdemes volt megkérdezni a magyarokat, láthatóan volt véleményük. Pláne, hogy online még negyedmillió szavazat érkezett.

Az a baj az ilyen eredményekkel, hogy még Brüsszelből is látszanak. Ilyenkor bizony megremegnek a technokrata térdek, hogy vajon mi lett volna, ha máshol is meg merik kérdezni az embereket.

Ennek a brüsszeli rémületnek ment elébe Manfred Weber hazai famulusa, Magyar Péter, aki már a hétvégén előre megmondta, hogy az egész Voks2025 egy totális kudarc.

Neki ugyanis természetesen bennfentes információ vannak arról, hogy az a kétmillió, az a legjobb esetben is csak hatszázezer. Mint írta, ezt a Karmelitából súgták meg neki. Sőt, azt is tudni vélte, hogy az online szavazatok még a papír alapúhoz képest is elenyésző kisebbségben maradtak. Arra a

következtetésre jutott, hogy az így leadott szavazatok száma nagyjából hatezer körül mozoghat.

Ellentétben az Ő nemzeti konzultációjával, amelyen meg 1,1 millióan vettek részt. És a válaszadók többsége, csodák-csodája, Ukrajna uniós csatlakozása mellett állt ki.

Magyar Péter nemzeti konzultációja tehát sokkal nagyobb.

Az már persze más kérdés, hogy ezt a magyarok is nagyobbnak látják e. Ráadásul, egy ilyen fontos döntést nem érdemes a méregetés szintjére levinni. Mindenki tisztában van vele ugyanis, hogy a jövőt meghatározó problémáról van szó. Felesleges megpróbálni elhitetni az emberekkel, hogy nem az. Pláne, hogy ez nem az a téma, amivel csajokat lehetne fölszedni a tinidiszkóban.