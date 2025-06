Magyar Pétert saját oldaláról cáfolták: nincs bizonyíték orosz hekkertámadásra a Tisza-lista ügyében

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője napok óta próbálja kimagyarázni, hogyan kerülhetett nyilvánosságra az a szégyenletes adatbázis, amelyben a párt saját szimpatizánsait minősítette – sokszor megalázó, sértő megjegyzésekkel. A pártelnök szerint az akció mögött orosz hekkerek állhatnak.

Krekó Péter, a baloldali elkötelezettségű Political Capital vezetője azonban teljesen másként látja a helyzetet. A Dull Szabolcsnak adott interjújában arról beszélt, hogy ez is csak kampányfogás, nem volt szükség orosz beavatkozásra a kiszivárogtatáshoz.

„…Tehát ez is a kampány része nyilván, hogy minden mögött orosz beavatkozást feltételezünk. Nem biztos, hogy ehhez kellett orosz beavatkozás.

Abban a szempontban, hogy ugyebár a Harcosok Klubjába is épülhettek be nem Fidesz által elkötelezett aktivisták, akik onnan szivárogtatnak információkat. Ugyanez megtörténhet fordítva is, miért ne feltételezhetnénk, hogy valaki fideszes szimpátiával rendelkezik és beépül ebbe a hálózatba, aztán onnan hozzáfér sok dologhoz. Nem tudom, hogy ezeket hogy tárolták, ezeket az adatokat. Nem tudom, hogy ezt valaki le tudta-e szedni különösebb technológiai tudás nélkül, vagy pedig tényleg kellett ehhez valamiféle titkosszolgálati beavatkozás…”

Majd hasonló külföldi példákat említett, és a gondolatmenet végén azt mondta: „Ebből még nem következik, hogy itt ebben az esetben is feltétlenül erről (orosz beavatkozásról – szerk.) van szó.” (Videó: 50:00-tól)

Pénzért trollkodnak?

A Political Capital vezetője kitért a Tisza Párt központilag szervezett online aktivistahálózatára is. Felvetette, hogy ezek a kommentelők, véleményformálók pénzt is kaphatnak munkájukért: „Nem lepődtem meg az online hadsereg létén. Sőt, az is elképzelhető, hogy fizetik is őket. Ez mára a politikai kampányolás természetes része lett.”

Ezzel gyakorlatilag megerősítette Orbán Viktor miniszterelnök kritikáját, aki nemrégiben a „komcsi idők suttogó propagandájához” hasonlította a Tisza Párt úgynevezett Visszhang csoportját. (Videó 46:28-tól)

Szégyenletes minősítések: sajátjaikat bélyegezték meg

A Tisza-lista legnagyobb botránya, hogy a párt – saját bevallás szerint – központilag vezetett adatbázist állított össze a szimpatizánsairól, ahol egyes embereket durva, személyeskedő jelzőkkel illettek. Néhány példa a kiszivárgott anyagból:

„Alkesz, össze-vissza beszél…”

„Rokinyugis, zárt csoportot moderál.”

„Pszichés gondjai vannak…”

„A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei.”

A lista létezését a párt alelnöke, Radnai Márk elismerte – ezzel cáfolva saját pártelnökét, aki korábban mindent tagadott.