A Tisza 50 kórház felújítását akadályozza, Magyar Péter meg elmegy ezekbe balhézni

Nem volt jó napja a Tiszának, ez abból is látható, hogy az „értelmiségi” támogatóinak egy része se hitt a szemének, hogy mit is művel ez a Kulja András. A Tisza most úgy néz ki, mintha nem egy MZP lenne, hanem sok MZP-t szedett volna össze valaki, hátha így működik majd a kormánybuktatás. De akár MP-t is írhatnánk, mindegy.