Így búcsúzott a magyar űrhajós – mosolygós videóval jelentkezett a SpaceX

A magyar űrhajós, Kapu Tibor is feltűnik abban a Twitteren közzétett videóban, amelyen a négyfős Ax-4 legénység mosolyogva integet a kamerába a fellövés előtti pillanatokban. A SpaceX a felvételt azzal a szöveggel posztolta: „Ax-4 is go for launch!”, azaz zöld utat kapott a misszió.

A magyar űrhajós is jókedvűen készül a fellövésre

A rövid videón jól látható, hogy a magyar űrhajós és három küldetéstársa magabiztosan, jókedvűen várják a startot. A felvétel fontos üzenetet közvetít: a legénység felkészült és elszánt, de egyben nyugodt és motivált is. A SpaceX Ax-4 missziója a magyar űrkutatás történetének újabb mérföldköve.