Magyarország Szépe 2025: Végvári Janka és a Balaton Tündérének emléke

Molnár Csilla élete Kaposváron kezdődött, majd Fonyódon nőtt fel, ahol szülei vendéglátással foglalkoztak. A helyi gimnáziumban tanult, és kozmetikus szeretett volna lenni. Élete során több ismert személyiséggel is kapcsolatban állt, mint például Flipper Öcsi vagy a csopaki diszkótulajdonos. Korda György és felesége is ismert vendég volt családja éttermében, és Balázs Klári is segített neki a versenyre készülve.