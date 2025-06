Magyarországon volt a szabad világ szeme

Ukrajna, Európa, háború vs. béke, nemzeti szuverenitás vs. globalizmus, gender vs. Isten-család-haza… nagyjából ezek voltak a CPAC Hungary konferencia fő témái. A felszólalók között volt Orbán Viktor magyar, Robert Fico szlovák, Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök, Alice Weidel (remélhetőleg) leendő német kancellár, Geert Wilders holland pártvezető, Ben Shapiro politikai kommentátor, és számos további hazai és nemzetközi politikai szereplő és médiaszemélyiség. A világ minden kontinenséről érkezett vendégek közös célja: megállítani a világban az őrületet, és visszatéríteni a normalitáshoz, ahol a kölcsönös érdekek elfogadása, a békés együttműködés, a nemzeti önrendelkezés tiszteletben tartása dominál.

A Politikai hobbista vendége volt Johnny Szani. Fotó: Varga Adrienn

A kétnapos eseményre Donald Trump amerikai elnök videó üzenetet küldött, amelyben köszöntötte a résztvevőket, köztük személy szerint Orbán Viktor miniszterelnököt is. A rendezvény sikerét mutatja, hogy a liberális sajtó nem tudott úgy tenni, mintha jelentéktelen volna, ezért inkább támadni próbálja.

A konferenciára érkezett Johnny Szani is, aki Magyarországon született, 4 éves korában költözött az Egyesült Államokba, ahol az elmúlt évben Donald Trump kampányában is dolgozott, amellett, hogy egyetemre jár.

A Politikai Hobbista vendégeként elmesélte többek között, hogy:

- Jár-e rendszeresen Magyarországra, és szeret-e itt lenni

- Mi történik az amerikai egyetemeken

- Hogyan állt át az új generáció döntő többsége a konzervatív-patrióta oldalra, és szavazott Trump-ra