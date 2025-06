Majdnem kétmilliárdból is mínuszban maradt a Népszava

Bár majdnem kétmilliárd forintos árbevétele volt, ennek ellenére a Népszava kiadója, a XXI. Század Média 2023-ban és 2024-ben is veszteséggel zárta pénzügyi évét – írja a Magyar Nemzet. A társaság 2023-ban mintegy 220 millió forintos mínuszt könyvelt el, amit 2024-re ugyan sikerült húszmillió forintra csökkenteni, de nyereségről így sem beszélhetünk.

Csak viszi a pénzt a baloldali lap. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A kiadó tavaly 1,8 milliárd forintos árbevételt ért el, amely 2024-ben szinte semmit sem változott. A cég 2024 októbere óta zárt körű részvénytársaságként működik, de a veszteséges működés formaváltás után is folytatódott. Osztalékot egyik évben sem tudtak kivenni.

A baloldali lap több ízben is szerepelt a sajtóban félrevezető, később hivatalosan cáfolt hírekkel. Ilyen volt például, amikor azt írták: egy vezető kötszergyártó kivonul a magyar piacról — amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az érintett cég is azonnal cáfolt. Hasonló botrány kísérte azt az álhírt is, hogy gyermekvédelmi intézményekbe katonákat vezényelnének gyermekfelügyelőnek. Ezt a Honvédelmi Minisztérium minősítette rémhírnek.

A Népszava rendre helyet ad azoknak a közvélemény-kutatásoknak is, amelyekkel a „manipulációs kerekasztal” közvélemény-kutató céges tagjai készítenek, és amelyek torzított adatokkal próbálják a Tisza Párt pozícióit erősíteni. Az utóbbi hónapokban több ilyen felmérés eredményét maguk az érintettek is kénytelenek voltak nyilvánosan cáfolni.