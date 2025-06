Borzalmas részletek derültek ki a mánfai emberölés ügyében – kétgyerekes édesanyát szúrt halálra az élettársa

Sokkolta a közvéleményt az a 2022-ben történt gyilkosság, melynek áldozata egy kétgyerekes édesanya volt, akit már büntetett előéletű élettársa szúrt halálra. A férfi 2022. november 30-tól 2025. május 20-ig előzetes fogvatartásban volt, jelenleg azonban más ügyben jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetését tölti. A mánfai emberölés vádlottja, B. Arnold számára nem ismeretlenek a börtönviszonyok, hiszen korábban ült már Németországban is. Ráadásul ezekben az időkben ismerte meg áldozatát, akivel 2014 óta alkottak egy párt, annak ellenére, hogy a vádlott csak 2017-ben szabadult.

Ítélet született a mánfai emberölés ügyében: a vádlott és védője fellebbeztek a döntés ellen.

Fotó: Shutterstock

B. Arnold a Pécsi Törvényszéken egyórás beszédet mondott az utolsó szó jogán, melyben tagadta a vádakat, hogy szándékosan szúrta halálra gyereke anyját, sőt, azt állította, hogy megvédeni szerette volna, mivel többször is öngyilkossággal fenyegetőzött. Ezeket az ellentmondásokat is próbálja tisztázni a Hír TV Riasztás című műsora a ma esti epizódban. A szerdán, késő este, 22:30-tól jelentkező bűnügyi magazinban bemutatják a gyilkosság helyszínét, Mánfát is, ahol megszólalnak a környékbeliek is.

Mánfai emberölés: elsőfokú ítéletet hozott a Pécsi Törvényszék

A Pécsi Törvényszék a napokban meghozta az ítéletet a brutális gyilkosság ügyében. A verdikt kihirdetésekor a bíró kitért az emberölés körülményeire is: egy vita hevében a vádlott úgy megszúrta élettársát a tarkóján és a füle mögötti részen, hogy az az ágyra zuhant és szinte azonnal meghalt. A sértett egy korábbi kapcsolatból született gyermekét és egy közös kislányt is együtt neveltek. A Riasztás korábban is forgatott riportot a mánfai gyilkosságról:

A párnak sok problémája és vitás ügye volt, az áldozat, többször is gondolkodott azon, hogy elhagyja a férfit, állítólag a végzetes estén is épp ezen vesztek össze.

A sértett és a vádlott konfliktusa pénzügyi okokra vezethető vissza, de amiatt is sokat veszekedtek, hogy a nő prostituáltként is dolgozott.

Hogy pontosan hány évet kapott a B. Arnold, mivel védekezett és milyen múltja volt, azt megtudhatják a Hír TV Riasztás című műsorában, szerdán este 22:30-tól. A Riasztás riportjai a Hír TV Youtube-csatornáján is elérhetőek lesznek az adás után.