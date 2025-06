Manfred Webernek nem a hazája, hanem Ukrajna a legfontosabb, és ezt várja el Magyar Pétertől is

A Magyar Nemzet írta meg, hogy Manfred Webernek továbbra is az az álláspontja, hogy kizárólag csak az lehet az Európai Néppárt tagja, aki támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, valamint pénz- és fegyverszállítmányok küldését a háborús országba. Számára ez minden más szempontot megelőz, így a tagállami szuverenitást, a gazdasági realitást és az európai polgárok jólétét is. Így nem is lehet kérdés, hogy mindezeket a Magyar Péter vezette Tisza Párt sem utasíthatja el.

A lap emlékeztette olvasóit Weber korábbi kijelentésére: Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, és mi vagyunk Ukrajna támogatásának pártja. Hozzátették, hogy az EPP vezetője rendszeresen és tudatosan ismétli, hogy pártja identitásának szerves része Ukrajna feltétel nélküli támogatása, így ez tekinthető ultimátumnak is. Magyarán: „aki ebbe a klubba akar tartozni, annak Ukrajna az első”. Világossá tette azt is, hogy az EPP-ben „három alapelv érvényesül: Ukrajna-, jogállam- és Európa-pártiság”, és hozzátette, hogy „soha nem fogunk együtt dolgozni azokkal, akik nem tartják tiszteletben ezt.” A Tisza Párt ennek tudatában csatlakozott az Európai Néppárthoz, és a csatlakozásuk feltétele volt Ukrajna mielőbbi uniós tagságának támogatása. – írta a Magyar Nemzet. Úgy tűnik, Magyar Péter mindezt elfogadta, hiszen a pártja által elindított kampányban az Ukrajna gyorsított tagságára vonatkozó kérdésre Magyar Péterék szimpatizánsai 58 százalékban igennel válaszoltak, mely végeredmény ismeretét megelőzően kijelentette: a szimpatizánsainak döntését nem csupán vállalja, hanem politikai program szintjére is emeli. Vagyis Ukrajna uniós tagsága a tiszások egyik kormányprogramja lett. Manfred Weber egyéb ukránpárti megjegyzéseiről a Magyar Nemzet részletesen beszámolt.



