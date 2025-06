A Momentum után Márki-Zay Péter is beállt Magyar Péter mögé

Elemzők szerint a döntések hátterében nem csupán belpolitikai megfontolások állnak, hanem külföldi, globalista érdekek is szerepet játszanak.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Külföldről irányított visszalépés?

Miközben a baloldali ellenzéki politikusok látszólag saját elhatározásukból jelentik be visszalépésüket, egyre több jel mutat arra, hogy ezek a döntések valójában Brüsszelben születnek.

Márki-Zay Péter és Fekete-Győr András hirtelen „rendszerváltó elhatározásai” szinte tökéletesen illeszkednek abba a globális stratégiai tervbe, amelynek végső célja Orbán Viktor és a nemzeti szuverenitást képviselő magyar kormány megbuktatása.

Az Alapjogokért Központ elemzésében rámutat, hogy bár Európában erősödött a jobboldal, Brüsszel még mindig baloldali, globalista politikát erőltet, figyelmen kívül hagyva a választók akaratát.

A balliberális erők külföldi finanszírozása korábban sem volt titok – az Action for Democracy botránya ékes példája volt annak, hogyan ömlik a pénz Amerikából és Nyugat-Európából a magyar baloldalhoz. Most úgy tűnik, nemcsak a pénzt, hanem a stratégiát is exportálják.