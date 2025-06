Mediános manipuláció: módszertani adatok nélkül közöltek torzított Tisza-eredményt

A Medián manipulációjának gyanúját vetette fel szerdán a Magyar Nemzet, miután Hann Endre közvélemény-kutató cége a HVG-ben közölt felmérést a pártpreferenciákról, melyben a Tisza Párt toronymagas előnyét jelezte. A közvélemény-kutatásnak nevezett anyag azonban ezúttal még a módszertani részletek közzétételének látszatára sem adott — írja a lap.

Medián manipuláció módszertani részletek nélkül Fotó: ART4STOCK/SCIENCE PHOTO LIBRARY / AUM

A kutatás egy közel hárommilliós Tisza-táborról számolt be, ám a közvélemény joggal kérdezheti: pontosan mikor, hány fő megkérdezésével, milyen adatfelvételi módszerrel és mintaszerkezettel készülhetett a felmérés? Ezt a Medián most nem hozta nyilvánosságra, ami szakmai körökben is komoly kritikát váltott ki.

Medián-manipuláció: nem először történik

Nem ez az első eset, amikor a Medián manipulációval vádolható. 2012-ben Bajnai Gordont jósolták az Orbán Viktorral szembeni győztesnek, miközben pártja a választásokon elbukott. 2021-ben pedig hárommillió szavazót vizionáltak Márki-Zay Péter mögé, ám a valóság alig kétmilliós eredményt hozott.

A történtek alapján a baloldali kötődésű kutatók — Medián, 21 Kutatóközpont, Publicus, Republikon, Závecz és Idea — már akkor egyeztetett, összehangolt manipulációs célzatú felméréseket készítettek.

Ugyanezen kutatócégeknek a mostani célja pedig az lett, hogy Magyar Pétert és a Tisza Pártot 2026-ra mindenképpen esélyesként állítsák be.

Medián-manipuláció és pénzügyi háttér

A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy a Medián-manipuláció mögött pénzügyi érdekeltségek húzódhatnak meg. A cég ugyanis 2023-ban 138 millió forint árbevételt ért el, amelynek jelentős része külföldi szolgáltatásokból származott. A társaság év végi pénzeszközeinek legnagyobb hányada devizabetét-számlákon van, ami a lap szerint kérdéseket vet fel a függetlenségükkel kapcsolatban.