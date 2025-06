Ámokfutás Szolnokon: családi vita során késelte meg saját anyját egy férfi

Rengetegen próbáltak segíteni a ma délelőtt bajba jutott nőnek, mert saját fia megkéselte, többször is megszúrta kedd délelőtt. A helyszínre legalább nyolc rendőrautó, négy mentő, és egy mentőhelikopter is érkezett. A hátborzongató eset a szolnoki Széchenyi lakótelepen, a Karczag László utca 7-es lépcsőháza előtt történt, ahol durván elfajult egy vita anya és fia között. Az eddigi információk szerint a férfi több késszúrással sebesítette meg az anyját, majd bezárkózott a lakásba. A szemtanúk is sokkos állapotba kerültek a látottak miatt – írja a szoljon.hu a helyszínen készített beszámolójában.

Durva családi vita miatt megkéselte anyját egy ötven év körüli férfi Szolnok egyik lakótelepén, majd késeket is dobált az ablakból

Fotó: szoljon.hu/Nagy Balázs

Megkéselte anyját, majd bezárkózott a lakásba az ámokfutó férfi

A hátborzongató jelenetek miatt nagy erőkkel vonultak ki az illetékes hatóságok és mentők a helyszínre. Az eddigi értesülések alapján egy ötven év körüli férfi késsel támadt az anyjára, és több késszúrással meg is sebesítette az asszonyt, majd bezárkózott a lakásba. A helyszínre kiérkező mentősök több mint negyven percen át próbálták stabilizálni az anya állapotát azért, hogy biztonságban kórházba tudják szállítani. Az őrjöngő fia ez idő alatt a bezárt lakásban tartózkodott, ahonnan a szemtanúk beszámolója szerint késeket dobált ki az ablakon.

A sérült asszonyt vérbe fagyva egy lakó találta meg a folyosón, aki az ordibálás miatt ment fel a nyolcadikra, ő értesítette a közös képviselőt is az esetről, aki kihívta végül a rendőröket. A sértett állapota azóta stabil, a fiát a rendőrség egyik különleges egysége állította elő és megkezdték a nyomozást az ügyben.

